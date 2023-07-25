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Глава культурного центра из Сенегала рассказала о любви к Петербургу - РИА Новости, 25.07.2023
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Культура
 
18:20 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/peterburg-1886235995.html
Глава культурного центра из Сенегала рассказала о любви к Петербургу
Глава культурного центра из Сенегала рассказала о любви к Петербургу - РИА Новости, 25.07.2023
Глава культурного центра из Сенегала рассказала о любви к Петербургу
Генеральный секретарь культурного центра "Калинка" в Сенегале мадам Уми Сен рассказала РИА Новости, что ее любимые места в Санкт-Петербурге – Исаакиевский собор РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:20
2023-07-25T18:20
культура
санкт-петербург
сенегал
россия
камаз (завод)
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь культурного центра "Калинка" в Сенегале мадам Уми Сен рассказала РИА Новости, что ее любимые места в Санкт-Петербурге – Исаакиевский собор и Невский проспект. "Слава богу, я не первый раз в Петербурге. Я бы сказала, что он как столица, как город совсем не похож ни на Москву, ни на Екатеринбург, ни на другой город России. Мы с вами находимся на одном из моих самых любимых мест — у Исаакия, потом на Невском, и с друзьями мы любим гулять по вашим паркам, они очень красивые", — поделилась Уми Сен. Генеральный секретарь культурного центра "Калинка" прилетела в Санкт-Петербург в составе сенегальской делегации на форум "Россия - Африка". По словам собеседницы агентства, на стенде страны приоритетными для представления стали темы образования и перспективы бизнес-сотрудничества. "Для русских Сенегал самый известный — это в спорте, потому что у нас неоднократно КАМАЗ выигрывал наше ралли "Париж — Дакар", потом это "Амстердам — Дакар", потом "Европа — Дакар". Потом у нас по туризму очень много идут на наши пляжи, наше Розовое озеро, а туроператоры организовывать специальные мероприятия, где танцуют с масками и выступают наши борцы, потому как сенегальская борьба очень известна", — рассказала Уми Сен. Развитие совместных проектов является одной из важных задач культурного центра "Калинка" в Сенегале, который принимает участие в форуме "Россия - Африка". "Конечно, мы как культурный центр "Калинка" очень много стараемся развивать совместные проекты, чтобы построить большой мост между Россией и Западной Африкой, потому что Сенегал — дверь в западную Африку", — сообщила она. Форум "Россия - Африка" пройдет в Санкт - Петербурге 27-28 июля. РИА Новости выступают информационными партнерами мероприятия.
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санкт-петербург, сенегал, россия, камаз (завод), в мире
Культура, Санкт-Петербург, Сенегал, Россия, КамАЗ (завод), В мире
Глава культурного центра из Сенегала рассказала о любви к Петербургу

Глава культурного центра из Сенегала Уми Сен рассказала о любимых местах в Петербурге

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Исаакиевский собор с Петровской набережной во время белых ночей в Санкт-Петербурге
Вид на Исаакиевский собор с Петровской набережной во время белых ночей в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Исаакиевский собор с Петровской набережной во время белых ночей в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь культурного центра "Калинка" в Сенегале мадам Уми Сен рассказала РИА Новости, что ее любимые места в Санкт-Петербурге – Исаакиевский собор и Невский проспект.
"Слава богу, я не первый раз в Петербурге. Я бы сказала, что он как столица, как город совсем не похож ни на Москву, ни на Екатеринбург, ни на другой город России. Мы с вами находимся на одном из моих самых любимых мест — у Исаакия, потом на Невском, и с друзьями мы любим гулять по вашим паркам, они очень красивые", — поделилась Уми Сен.
Генеральный секретарь культурного центра "Калинка" прилетела в Санкт-Петербург в составе сенегальской делегации на форум "Россия - Африка". По словам собеседницы агентства, на стенде страны приоритетными для представления стали темы образования и перспективы бизнес-сотрудничества.
"Для русских Сенегал самый известный — это в спорте, потому что у нас неоднократно КАМАЗ выигрывал наше ралли "Париж — Дакар", потом это "Амстердам — Дакар", потом "Европа — Дакар". Потом у нас по туризму очень много идут на наши пляжи, наше Розовое озеро, а туроператоры организовывать специальные мероприятия, где танцуют с масками и выступают наши борцы, потому как сенегальская борьба очень известна", — рассказала Уми Сен.
Развитие совместных проектов является одной из важных задач культурного центра "Калинка" в Сенегале, который принимает участие в форуме "Россия - Африка". "Конечно, мы как культурный центр "Калинка" очень много стараемся развивать совместные проекты, чтобы построить большой мост между Россией и Западной Африкой, потому что Сенегал — дверь в западную Африку", — сообщила она.
Форум "Россия - Африка" пройдет в Санкт - Петербурге 27-28 июля. РИА Новости выступают информационными партнерами мероприятия.
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