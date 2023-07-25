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В Перу туристы не могут попасть к популярной достопримечательности - РИА Новости, 25.07.2023
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Туризм
 
18:29 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/peru-1886215417.html
В Перу туристы не могут попасть к популярной достопримечательности
В Перу туристы не могут попасть к популярной достопримечательности - РИА Новости, 25.07.2023
В Перу туристы не могут попасть к популярной достопримечательности
Туристы не могут купить билеты в город инков Мачу-Пикчу, расположенный в Перу, длинную очередь люди занимают с ночи, сообщает радио RPP. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:29
2023-07-25T18:29
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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июл – РИА Новости. Туристы не могут купить билеты в город инков Мачу-Пикчу, расположенный в Перу, длинную очередь люди занимают с ночи, сообщает радио RPP. В середине июля министерство культуры Перу сообщило, что на посещение комплекса есть большой спрос, билеты онлайн выкуплены вплоть до августа. Однако попасть в Мачу-Пикчу остается возможность, приобретя билеты в кассах города Агуас-Кальентес, откуда начинаются туристические маршруты к обители инков. Власти заверили, что выделили тысячу таких билетов в день. Всего в Мачу-Пикчу может попасть в день 4044 человека. "Многие туристы рассказали, что не могут попасть в Мачу-Пикчу. Они ждут с двух часов ночи (открытия касс – ред), но билеты достать не могут. Билеты закончились в самом начале (работы касс)", – отмечает СМИ. Мачу-Пикчу – крепость древней Америки, находящаяся в современном Перу, ее часто называют "потерянным городом инков". Включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По данным ученых, крепость была основана инками незадолго до 1500 года и строилась на вершине горного хребта вплоть до захвата окрестных территорий испанцами, затем была покинута. Уникальность Мачу-Пикчу связана еще и с тем, что крепость не была разрушена или перестроена испанцами.
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Туризм, Новости - Туризм, Перу, Америка, ЮНЕСКО, Туризм
В Перу туристы не могут попасть к популярной достопримечательности

В Перу туристы не могут купить билеты в Мачу-Пикчу, хотя занимают очередь с ночи

© iStock.com / UnaihuiziphotographyДревний город Мачу-Пикчу
Древний город Мачу-Пикчу - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© iStock.com / Unaihuiziphotography
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июл – РИА Новости. Туристы не могут купить билеты в город инков Мачу-Пикчу, расположенный в Перу, длинную очередь люди занимают с ночи, сообщает радио RPP.
В середине июля министерство культуры Перу сообщило, что на посещение комплекса есть большой спрос, билеты онлайн выкуплены вплоть до августа. Однако попасть в Мачу-Пикчу остается возможность, приобретя билеты в кассах города Агуас-Кальентес, откуда начинаются туристические маршруты к обители инков.
Власти заверили, что выделили тысячу таких билетов в день. Всего в Мачу-Пикчу может попасть в день 4044 человека.
"Многие туристы рассказали, что не могут попасть в Мачу-Пикчу. Они ждут с двух часов ночи (открытия касс – ред), но билеты достать не могут. Билеты закончились в самом начале (работы касс)", – отмечает СМИ.
Мачу-Пикчу – крепость древней Америки, находящаяся в современном Перу, ее часто называют "потерянным городом инков". Включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По данным ученых, крепость была основана инками незадолго до 1500 года и строилась на вершине горного хребта вплоть до захвата окрестных территорий испанцами, затем была покинута. Уникальность Мачу-Пикчу связана еще и с тем, что крепость не была разрушена или перестроена испанцами.
Древний город Мачу-Пикчу - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Город инков. Тайны нового чуда света —Мачу-Пикчу
7 июля, 05:21
 
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