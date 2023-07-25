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В Перу туристы не могут попасть к популярной достопримечательности

В Перу туристы не могут попасть к популярной достопримечательности - РИА Новости, 25.07.2023

В Перу туристы не могут попасть к популярной достопримечательности

Туристы не могут купить билеты в город инков Мачу-Пикчу, расположенный в Перу, длинную очередь люди занимают с ночи, сообщает радио RPP. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T18:29

2023-07-25T18:29

2023-07-25T18:29

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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июл – РИА Новости. Туристы не могут купить билеты в город инков Мачу-Пикчу, расположенный в Перу, длинную очередь люди занимают с ночи, сообщает радио RPP. В середине июля министерство культуры Перу сообщило, что на посещение комплекса есть большой спрос, билеты онлайн выкуплены вплоть до августа. Однако попасть в Мачу-Пикчу остается возможность, приобретя билеты в кассах города Агуас-Кальентес, откуда начинаются туристические маршруты к обители инков. Власти заверили, что выделили тысячу таких билетов в день. Всего в Мачу-Пикчу может попасть в день 4044 человека. "Многие туристы рассказали, что не могут попасть в Мачу-Пикчу. Они ждут с двух часов ночи (открытия касс – ред), но билеты достать не могут. Билеты закончились в самом начале (работы касс)", – отмечает СМИ. Мачу-Пикчу – крепость древней Америки, находящаяся в современном Перу, ее часто называют "потерянным городом инков". Включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По данным ученых, крепость была основана инками незадолго до 1500 года и строилась на вершине горного хребта вплоть до захвата окрестных территорий испанцами, затем была покинута. Уникальность Мачу-Пикчу связана еще и с тем, что крепость не была разрушена или перестроена испанцами.

https://ria.ru/20230707/machu-pikchu-1879404535.html

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