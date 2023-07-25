https://ria.ru/20230725/peregovory-1886146214.html

Патрушев провел переговоры с министром в администрации главы ЮАР

Патрушев провел переговоры с министром в администрации главы ЮАР - РИА Новости, 25.07.2023

Патрушев провел переговоры с министром в администрации главы ЮАР

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил с министром в администрации президента ЮАР Кхумбудзо Нтшавхени перспективы дальнейшего взаимодействия по линии... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T12:53

2023-07-25T12:53

2023-07-25T13:48

россия

юар

николай патрушев

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил с министром в администрации президента ЮАР Кхумбудзо Нтшавхени перспективы дальнейшего взаимодействия по линии спецслужб двух стран, в том числе пресечение финансирования террористических и экстремистских организаций, сообщили во вторник в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. "Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев провел переговоры с министром в администрации президента Южно-Африканской Республики Кхумбудзо Нтшавхени. Обсуждены вопросы дальнейшего российско-южноафриканского взаимодействия по линии специальных служб, правоохранительных ведомств и органов юстиции. Отдельное внимание уделено сотрудничеству в сфере пресечения финансирования террористических и экстремистских организаций", - сообщили в Совбезе.

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россия, юар, николай патрушев