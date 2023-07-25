https://ria.ru/20230725/pentagon-1886250381.html

Пентагон утверждает, что российский самолет повредил дрон США над Сирией

Пентагон утверждает, что российский самолет повредил дрон США над Сирией - РИА Новости, 25.07.2023

Пентагон утверждает, что российский самолет повредил дрон США над Сирией

В Центральном командовании ВВС США пожаловались, что российский военный самолет повредил американский беспилотник в небе над Сирией. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T19:21

2023-07-25T19:21

2023-07-25T19:21

сша

сирия

эт-танф

министерство обороны сша

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg

ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. В Центральном командовании ВВС США пожаловались, что российский военный самолет повредил американский беспилотник в небе над Сирией. "Двадцать третьего июля российский военный самолет выпустил осветительные ракеты, повредив американский беспилотник MQ-9", - говорится в сообщении командующего девятой воздушной армией центкома Алекса Гринкевича. В сообщении утверждается, что российский истребитель якобы пролетел в опасной близости от американского беспилотника, а одна из ракет попала в аппарат, повредив его винт, устройство удалось доставить на базу. Гринкевич заявил, что поведение российских сил отвлекает от миссии по окончательному разгрому ИГ* (организация признана террористической). Между тем, в Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) неоднократно заявляли о провокационном поведении американских сил в небе над арабской республикой. В частности, на российский самолет фиксировали воздействие системами наведения истребителей F-16. Отчитывались в ЦПВС и о многочисленных нарушениях протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников. В районе Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы, отмечались нарушения воздушного пространства Сирии, в частности, истребителями F-16 и "Рафаль" западной коалиции США.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230707/sallivan-1882905556.html

https://ria.ru/20230514/samolety-1871707794.html

сша

сирия

эт-танф

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, сирия, эт-танф, министерство обороны сша, f-16