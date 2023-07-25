https://ria.ru/20230725/oruzhie-1886145538.html

Эксперт рассказал, как остановить накачку Украины оружием

Эксперт рассказал, как остановить накачку Украины оружием - РИА Новости, 25.07.2023

Эксперт рассказал, как остановить накачку Украины оружием

Западные страны продолжат отправлять Украине военную помощь, остановить этот процесс могут только победы российских войск, заявил РИА Новости главный редактор... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T12:51

2023-07-25T12:51

2023-07-25T12:51

специальная военная операция на украине

украина

игорь коротченко

россия

сша

в мире

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Западные страны продолжат отправлять Украине военную помощь, остановить этот процесс могут только победы российских войск, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного чиновника сообщило, что США отправят дополнительную военную помощь Украине на 400 миллионов долларов. В пакет войдут боеприпасы для систем HIMARS и NASAMS, ракеты Stinger и Javelin, снаряды для гаубиц и 32 бронетранспортера Stryker. "Есть консенсусное решение западных лидеров о том, что накачка Украины оружием будет продолжаться, поэтому это всего лишь один из очередных пакетов военной помощи… Важна тенденция, а не отдельно взятый пакет – сегодня он один, завтра другой. Тенденция говорит о том, что поддержка Украины оружием, деньгами со стороны Запада будет продолжаться", - сказал Коротченко. По его словам, остановить этот процесс "можно только военными победами" российских войск.

https://ria.ru/20230720/lovushka-1885138806.html

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украина, игорь коротченко, россия, сша, в мире