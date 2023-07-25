Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как остановить накачку Украины оружием - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/oruzhie-1886145538.html
Эксперт рассказал, как остановить накачку Украины оружием
Эксперт рассказал, как остановить накачку Украины оружием - РИА Новости, 25.07.2023
Эксперт рассказал, как остановить накачку Украины оружием
Западные страны продолжат отправлять Украине военную помощь, остановить этот процесс могут только победы российских войск, заявил РИА Новости главный редактор... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:51
2023-07-25T12:51
специальная военная операция на украине
украина
игорь коротченко
россия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_745:222:3072:1531_1920x0_80_0_0_57dae68fcc4084040094db3db9ccf997.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Западные страны продолжат отправлять Украине военную помощь, остановить этот процесс могут только победы российских войск, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного чиновника сообщило, что США отправят дополнительную военную помощь Украине на 400 миллионов долларов. В пакет войдут боеприпасы для систем HIMARS и NASAMS, ракеты Stinger и Javelin, снаряды для гаубиц и 32 бронетранспортера Stryker. "Есть консенсусное решение западных лидеров о том, что накачка Украины оружием будет продолжаться, поэтому это всего лишь один из очередных пакетов военной помощи… Важна тенденция, а не отдельно взятый пакет – сегодня он один, завтра другой. Тенденция говорит о том, что поддержка Украины оружием, деньгами со стороны Запада будет продолжаться", - сказал Коротченко. По его словам, остановить этот процесс "можно только военными победами" российских войск.
https://ria.ru/20230720/lovushka-1885138806.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879213914_590:0:3072:1862_1920x0_80_0_0_aad031c13d1dde87fd26f5ffa154c98e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, игорь коротченко, россия, сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Игорь Коротченко, Россия, США, В мире
Эксперт рассказал, как остановить накачку Украины оружием

Эксперт Коротченко: остановить накачку Украины оружием могут только военные победы России

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Западные страны продолжат отправлять Украине военную помощь, остановить этот процесс могут только победы российских войск, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного чиновника сообщило, что США отправят дополнительную военную помощь Украине на 400 миллионов долларов. В пакет войдут боеприпасы для систем HIMARS и NASAMS, ракеты Stinger и Javelin, снаряды для гаубиц и 32 бронетранспортера Stryker.
«
"Есть консенсусное решение западных лидеров о том, что накачка Украины оружием будет продолжаться, поэтому это всего лишь один из очередных пакетов военной помощи… Важна тенденция, а не отдельно взятый пакет – сегодня он один, завтра другой. Тенденция говорит о том, что поддержка Украины оружием, деньгами со стороны Запада будет продолжаться", - сказал Коротченко.
По его словам, остановить этот процесс "можно только военными победами" российских войск.
Танк Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
"Больше не союзники". Европа оказалась в "украинской ловушке"
20 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаИгорь КоротченкоРоссияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала