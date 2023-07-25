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ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку

ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 25.07.2023

ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку

Украинские войска в 20.00 выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T20:33

2023-07-25T20:33

2023-07-25T20:33

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

петровский район

сцкк

происшествия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.00 выпустили десять ракет из РСЗО по Донецку, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 20.00 - населенный пункт Максимильяновка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html

донецк

донецкая народная республика

петровский район

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донецк, донецкая народная республика, петровский район, сцкк, происшествия