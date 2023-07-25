https://ria.ru/20230725/obstrel-1886258455.html
Украинские войска обстреляли из РСЗО Ясиноватский район и Макеевку
Украинские войска обстреляли из РСЗО Ясиноватский район и Макеевку - РИА Новости, 25.07.2023
Украинские войска обстреляли из РСЗО Ясиноватский район и Макеевку
Украинские войска в 20.05 выпустили по пять ракет из РСЗО по Ясиноватскому району и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T20:20
2023-07-25T20:20
2023-07-25T20:20
специальная военная операция на украине
украина
макеевка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.05 выпустили по пять ракет из РСЗО по Ясиноватскому району и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 20.05 - населенный пункт Ласточкино - Ясиноватский район: выпущено пять ракет из РСЗО, 20.05 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
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украина, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Макеевка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли из РСЗО Ясиноватский район и Макеевку
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли из РСЗО Ясиноватский район и Макеевку