https://ria.ru/20230725/obstrel-1886258455.html

Украинские войска обстреляли из РСЗО Ясиноватский район и Макеевку

Украинские войска обстреляли из РСЗО Ясиноватский район и Макеевку - РИА Новости, 25.07.2023

Украинские войска обстреляли из РСЗО Ясиноватский район и Макеевку

Украинские войска в 20.05 выпустили по пять ракет из РСЗО по Ясиноватскому району и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T20:20

2023-07-25T20:20

2023-07-25T20:20

специальная военная операция на украине

украина

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска в 20.05 выпустили по пять ракет из РСЗО по Ясиноватскому району и Макеевке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 20.05 - населенный пункт Ласточкино - Ясиноватский район: выпущено пять ракет из РСЗО, 20.05 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html

украина

макеевка

донецкая народная республика

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украина, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия