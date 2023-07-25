https://ria.ru/20230725/obstrel-1886256225.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку ракетами из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку ракетами из РСЗО - РИА Новости, 25.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Александровку ракетами из РСЗО

Украинские войска в 19.50 выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка и Александровке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T20:01

2023-07-25T20:01

2023-07-25T20:12

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска в 19.50 выпустили десять ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка и Александровке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.50 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено пять ракет из РСЗО... 19.50 - населенный пункт Кураховка - населенный пункт Александровка: выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется. О последствиях пока ничего не известно.Кроме того, с 18.05 по 19.45 украинские войска выпустили восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки, где расположены позиции украинских сил и откуда ведется артиллерийский обстрел административного центра ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230721/ubezhdenie-1885367422.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, сцкк, донецкая народная республика, происшествия