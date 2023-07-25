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При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 25.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:27 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/obstrel-1886208090.html
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 25.07.2023
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:27
2023-07-25T16:27
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района получил ранение мужчина 1958 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.Как передает корреспондент РИА Новости, удар пришелся по частному жилому дому на улице Миргородской, на крыше дома после "прилета" вспыхнул пожар.В здании разрушена кровля, стены посечены осколками и выбиты многие окна. На месте работают сотрудники МЧС, пожарные, спасатели и представители правоохранительных органов.Обстрел центральных районов Донецка продолжается с самого утра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее во вторник сообщили о пяти обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением РСЗО.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
куйбышевский район
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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель

Мэр Кулемзин: при обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"В результате обстрела Куйбышевского района получил ранение мужчина 1958 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Как передает корреспондент РИА Новости, удар пришелся по частному жилому дому на улице Миргородской, на крыше дома после "прилета" вспыхнул пожар.
В здании разрушена кровля, стены посечены осколками и выбиты многие окна. На месте работают сотрудники МЧС, пожарные, спасатели и представители правоохранительных органов.
Обстрел центральных районов Донецка продолжается с самого утра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее во вторник сообщили о пяти обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением РСЗО.
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Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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