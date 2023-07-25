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При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 25.07.2023
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:27
2023-07-25T16:27
2023-07-25T16:27
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела Куйбышевского района получил ранение мужчина 1958 года рождения", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.Как передает корреспондент РИА Новости, удар пришелся по частному жилому дому на улице Миргородской, на крыше дома после "прилета" вспыхнул пожар.В здании разрушена кровля, стены посечены осколками и выбиты многие окна. На месте работают сотрудники МЧС, пожарные, спасатели и представители правоохранительных органов.Обстрел центральных районов Донецка продолжается с самого утра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее во вторник сообщили о пяти обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением РСЗО.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
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При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель
Мэр Кулемзин: при обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель