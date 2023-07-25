Рейтинг@Mail.ru
Натовский снаряд пробил крышу жилой многоэтажки в Донецке и не разорвался - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:13 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/obstrel-1886204789.html
Натовский снаряд пробил крышу жилой многоэтажки в Донецке и не разорвался
Натовский снаряд пробил крышу жилой многоэтажки в Донецке и не разорвался - РИА Новости, 25.07.2023
Натовский снаряд пробил крышу жилой многоэтажки в Донецке и не разорвался
Один из украинских снарядов при обстреле Донецка пробил крышу 10-этажного жилого дома на улице Розы Люксембург в Киевском районе, боеприпас оказался внутри... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:13
2023-07-25T16:13
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879540652_0:79:2790:1648_1920x0_80_0_0_afd4240319cac815652e2d4593fa0e78.jpg
ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Один из украинских снарядов при обстреле Донецка пробил крышу 10-этажного жилого дома на улице Розы Люксембург в Киевском районе, боеприпас оказался внутри здания и не разорвался, передает корреспондент РИА Новости "Восемь (прилетов) было, и все рядом. В 11:34 началось, а когда закончилось, я уже не помню", - рассказал житель дома 77 по указанной улице, в который произошло попадание. Никто из жильцов не пострадал. Повреждения получили крыша и стены многоэтажки, стены, в окнах разбиты стекла, побиты припаркованные во дворе автомобили. Во время осмотра места попадания обстрел продолжился. Следующий "прилет" натовского снаряда пришелся по расположенному неподалеку республиканскому спорткомплексу "Олимпийский" - там загорелась крыша, однако благодаря оперативным действиям экстренных служб возгорание быстро ликвидировали. Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230724/mariupol-1885869307.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879540652_61:0:2790:2047_1920x0_80_0_0_4ae3b614269a83fe0b8412af2b4244ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Натовский снаряд пробил крышу жилой многоэтажки в Донецке и не разорвался

Один из украинских снарядов при обстреле Донецка пробил крышу десятиэтажного жилого дома

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Один из украинских снарядов при обстреле Донецка пробил крышу 10-этажного жилого дома на улице Розы Люксембург в Киевском районе, боеприпас оказался внутри здания и не разорвался, передает корреспондент РИА Новости
«
"Восемь (прилетов) было, и все рядом. В 11:34 началось, а когда закончилось, я уже не помню", - рассказал житель дома 77 по указанной улице, в который произошло попадание.
Никто из жильцов не пострадал. Повреждения получили крыша и стены многоэтажки, стены, в окнах разбиты стекла, побиты припаркованные во дворе автомобили. Во время осмотра места попадания обстрел продолжился.
Следующий "прилет" натовского снаряда пришелся по расположенному неподалеку республиканскому спорткомплексу "Олимпийский" - там загорелась крыша, однако благодаря оперативным действиям экстренных служб возгорание быстро ликвидировали.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Свет в окнах жилого дома в Октябрьском районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
В Мариуполе рассказали, как "Азов"* обстрелами подставлял российских бойцов
Вчера, 06:37
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала