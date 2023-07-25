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Натовский снаряд пробил крышу жилой многоэтажки в Донецке и не разорвался
Натовский снаряд пробил крышу жилой многоэтажки в Донецке и не разорвался - РИА Новости, 25.07.2023
Натовский снаряд пробил крышу жилой многоэтажки в Донецке и не разорвался
Один из украинских снарядов при обстреле Донецка пробил крышу 10-этажного жилого дома на улице Розы Люксембург в Киевском районе, боеприпас оказался внутри... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:13
2023-07-25T16:13
2023-07-25T16:13
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Один из украинских снарядов при обстреле Донецка пробил крышу 10-этажного жилого дома на улице Розы Люксембург в Киевском районе, боеприпас оказался внутри здания и не разорвался, передает корреспондент РИА Новости "Восемь (прилетов) было, и все рядом. В 11:34 началось, а когда закончилось, я уже не помню", - рассказал житель дома 77 по указанной улице, в который произошло попадание. Никто из жильцов не пострадал. Повреждения получили крыша и стены многоэтажки, стены, в окнах разбиты стекла, побиты припаркованные во дворе автомобили. Во время осмотра места попадания обстрел продолжился. Следующий "прилет" натовского снаряда пришелся по расположенному неподалеку республиканскому спорткомплексу "Олимпийский" - там загорелась крыша, однако благодаря оперативным действиям экстренных служб возгорание быстро ликвидировали. Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230724/mariupol-1885869307.html
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донецк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Натовский снаряд пробил крышу жилой многоэтажки в Донецке и не разорвался
Один из украинских снарядов при обстреле Донецка пробил крышу десятиэтажного жилого дома