https://ria.ru/20230725/obstrel-1886204789.html

Натовский снаряд пробил крышу жилой многоэтажки в Донецке и не разорвался

Натовский снаряд пробил крышу жилой многоэтажки в Донецке и не разорвался - РИА Новости, 25.07.2023

Натовский снаряд пробил крышу жилой многоэтажки в Донецке и не разорвался

Один из украинских снарядов при обстреле Донецка пробил крышу 10-этажного жилого дома на улице Розы Люксембург в Киевском районе, боеприпас оказался внутри... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T16:13

2023-07-25T16:13

2023-07-25T16:13

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Один из украинских снарядов при обстреле Донецка пробил крышу 10-этажного жилого дома на улице Розы Люксембург в Киевском районе, боеприпас оказался внутри здания и не разорвался, передает корреспондент РИА Новости "Восемь (прилетов) было, и все рядом. В 11:34 началось, а когда закончилось, я уже не помню", - рассказал житель дома 77 по указанной улице, в который произошло попадание. Никто из жильцов не пострадал. Повреждения получили крыша и стены многоэтажки, стены, в окнах разбиты стекла, побиты припаркованные во дворе автомобили. Во время осмотра места попадания обстрел продолжился. Следующий "прилет" натовского снаряда пришелся по расположенному неподалеку республиканскому спорткомплексу "Олимпийский" - там загорелась крыша, однако благодаря оперативным действиям экстренных служб возгорание быстро ликвидировали. Киевский район расположен в северной части Донецка. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия города. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230724/mariupol-1885869307.html

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донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, происшествия