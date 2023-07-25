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В Кременной здание вокзала и газопровод получили повреждения при обстреле
В Кременной здание вокзала и газопровод получили повреждения при обстреле - РИА Новости, 25.07.2023
В Кременной здание вокзала и газопровод получили повреждения при обстреле
Здания железнодорожного вокзала и железнодорожное полотно, а также находящийся поблизости газопровод в городе Кременная получили повреждения в результате... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:47
2023-07-25T14:47
2023-07-25T14:47
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ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Здания железнодорожного вокзала и железнодорожное полотно, а также находящийся поблизости газопровод в городе Кременная получили повреждения в результате украинского артобстрела, сообщает правительство ЛНР со ссылкой на городскую администрацию. "В Кременной новые разрушения в результате вчерашнего артобстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Повреждены газопровод среднего давления, находящийся возле железнодорожного вокзала, железнодорожное полотно, здания железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства региона. Отмечается, что в понедельник украинские войска дважды обстреляли город кассетными боеприпасами. Кроме того, в результате прошедшего накануне ракетного обстрела в Кременной уничтожено здание почты, повреждена площадь перед автовокзалом. "Двадцать четвертого июля в 15.00 и 19.30 ВСУ нанесли удар двумя ракетами по городу Кременная. В результате ударов полностью разрушено здание "Почты ЛНР" и повреждена площадь возле автовокзала. Пострадавших и жертв нет", - говорится в сообщении. Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля 2022 года, в ходе российской военной операции против Украины, город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
https://ria.ru/20230707/ukraina-1882658262.html
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Специальная военная операция на Украине, Кременная, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Кременной здание вокзала и газопровод получили повреждения при обстреле
В Кременной здание вокзала, почты и газопровод получили повреждения при обстреле ВСУ