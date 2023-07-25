https://ria.ru/20230725/obstrel-1886174649.html

При обстреле Старомихайловки ВСУ пострадали два мирных жителя

При обстреле Старомихайловки ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 25.07.2023

При обстреле Старомихайловки ВСУ пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Старомихайловки украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T14:38

2023-07-25T14:38

2023-07-25T14:38

специальная военная операция на украине

старомихайловка

донецк

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Старомихайловки украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела населенного пункта Старомихайловка ранения получили двое мирных граждан – мужчина и женщина", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.

https://ria.ru/20230725/ukraina-1886050905.html

старомихайловка

донецк

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старомихайловка, донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия