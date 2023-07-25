https://ria.ru/20230725/obstrel-1886174649.html
При обстреле Старомихайловки ВСУ пострадали два мирных жителя
При обстреле Старомихайловки ВСУ пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 25.07.2023
При обстреле Старомихайловки ВСУ пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Старомихайловки украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:38
2023-07-25T14:38
2023-07-25T14:38
специальная военная операция на украине
старомихайловка
донецк
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате обстрела Старомихайловки украинскими войсками, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате обстрела населенного пункта Старомихайловка ранения получили двое мирных граждан – мужчина и женщина", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале. Поселок Старомихайловка расположен приблизительно в 20 километрах от Донецка.
https://ria.ru/20230725/ukraina-1886050905.html
старомихайловка
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
старомихайловка, донецк, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Старомихайловка, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Старомихайловки ВСУ пострадали два мирных жителя
Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Старомихайловки ВСУ пострадали два мирных жителя