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Украинские войска выпустили еще почти 20 снарядов по Донецку - РИА Новости, 25.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:15 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/obstrel-1886167212.html
Украинские войска выпустили еще почти 20 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще почти 20 снарядов по Донецку - РИА Новости, 25.07.2023
Украинские войска выпустили еще почти 20 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:15
2023-07-25T14:15
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.10 – населенный пункт Уманское - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 13.20 – населенный пункт Уманское - город Донецк (Киевский район): выпущен один снаряд калибром 155 миллиметров; 13.20 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.30 – населенный пункт Уманское - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.35 – населенный пункт Уманское – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что из-за обстрела Киевского района получил повреждения автобус. Также был зафиксирован пожар на крыше спорткомплекса "Олимпийский". Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230724/mariupol-1885869307.html
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донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили еще почти 20 снарядов по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще 18 натовских снарядов по районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 18 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 13.10 – населенный пункт Уманское - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 13.20 – населенный пункт Уманское - город Донецк (Киевский район): выпущен один снаряд калибром 155 миллиметров; 13.20 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 13.30 – населенный пункт Уманское - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.35 – населенный пункт Уманское – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что из-за обстрела Киевского района получил повреждения автобус. Также был зафиксирован пожар на крыше спорткомплекса "Олимпийский".
Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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