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В Донецке загорелась крыша спорткомплекса из-за обстрела - РИА Новости, 25.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:53 25.07.2023 (обновлено: 17:34 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/obstrel-1886160633.html
В Донецке загорелась крыша спорткомплекса из-за обстрела
В Донецке загорелась крыша спорткомплекса из-за обстрела - РИА Новости, 25.07.2023
В Донецке загорелась крыша спорткомплекса из-за обстрела
Крыша спортивного комплекса "Олимпийский" в Донецке горит в результате обстрела Киевского района со стороны украинских войск, сообщил города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T13:53
2023-07-25T17:34
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Крыша спортивного комплекса "Олимпийский" в Донецке горит в результате обстрела Киевского района со стороны украинских войск, сообщил города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Киевского района горит крыша в РСК "Олимпийский", - написал Кулемзин. Как сообщили в министерстве молодежи спорта и туризма ДНР, один из снарядов пробил крышу в отремонтированном спортзале для единоборств. "По счастливому стечению обстоятельств жертв среди сотрудников комплекса не оказалось", - говорится в сообщении.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о 18 обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением РСЗО. Мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что автобус возле больницы получил повреждения из-за обстрела. Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Происшествия
В Донецке загорелась крыша спорткомплекса из-за обстрела

Мэр Донецка Кулемзин: крыша спорткомплекса "Олимпийский" загорелась после обстрела ВСУ

© Юрий Мартынов/Telegram Крыша спортивного комплекса "Олимпийский" в Донецке повреждена в результате обстрела
 Крыша спортивного комплекса Олимпийский в Донецке повреждена в результате обстрела
© Юрий Мартынов/Telegram
Крыша спортивного комплекса "Олимпийский" в Донецке повреждена в результате обстрела
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Крыша спортивного комплекса "Олимпийский" в Донецке горит в результате обстрела Киевского района со стороны украинских войск, сообщил города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
«
"В результате обстрела Киевского района горит крыша в РСК "Олимпийский", - написал Кулемзин.
Как сообщили в министерстве молодежи спорта и туризма ДНР, один из снарядов пробил крышу в отремонтированном спортзале для единоборств. "По счастливому стечению обстоятельств жертв среди сотрудников комплекса не оказалось", - говорится в сообщении.
Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о 18 обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением РСЗО. Мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что автобус возле больницы получил повреждения из-за обстрела.
Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККПроисшествия
 
 
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