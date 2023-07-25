https://ria.ru/20230725/obstrel-1886160633.html

В Донецке загорелась крыша спорткомплекса из-за обстрела

В Донецке загорелась крыша спорткомплекса из-за обстрела - РИА Новости, 25.07.2023

В Донецке загорелась крыша спорткомплекса из-за обстрела

Крыша спортивного комплекса "Олимпийский" в Донецке горит в результате обстрела Киевского района со стороны украинских войск, сообщил города Алексей Кулемзин в... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T13:53

2023-07-25T13:53

2023-07-25T17:34

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Крыша спортивного комплекса "Олимпийский" в Донецке горит в результате обстрела Киевского района со стороны украинских войск, сообщил города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Киевского района горит крыша в РСК "Олимпийский", - написал Кулемзин. Как сообщили в министерстве молодежи спорта и туризма ДНР, один из снарядов пробил крышу в отремонтированном спортзале для единоборств. "По счастливому стечению обстоятельств жертв среди сотрудников комплекса не оказалось", - говорится в сообщении.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник сообщало о 18 обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением РСЗО. Мэр города Алексей Кулемзин сообщал, что автобус возле больницы получил повреждения из-за обстрела. Киевский район находится в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html

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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк, происшествия