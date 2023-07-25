https://ria.ru/20230725/obstrel-1886156628.html

ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк ракетами и натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк ракетами и натовскими снарядами - РИА Новости, 25.07.2023

ВСУ обстреляли Макеевку и Донецк ракетами и натовскими снарядами

Украинские войска выпустили пять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Макеевке и десять снарядов по Кировскому и Киевскому районам Донецка,... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T13:40

2023-07-25T13:40

2023-07-25T14:02

специальная военная операция на украине

макеевка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Украинские войска выпустили пять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Макеевке и десять снарядов по Кировскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:55 (совпадает с мск) — населенный пункт Семеновка — населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено пять ракет из РСЗО", — говорится в публикации.Системы какого типа использовали ВСУ, не уточняется.В ведомстве добавили, что за 25 минут, начиная с 12:35, украинские военные трижды обстреляли Кировский и Киевский районы города, выпустив в общей сложности десять снарядов натовского 155-миллиметрового калибра. Макеевка — город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году его население насчитывало около 350 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html

макеевка

донецк

донецкая народная республика

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макеевка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия