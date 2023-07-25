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Украинские войска обстреляли Донецк ракетами

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами - РИА Новости, 25.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк ракетами

Украинские войска с утра выпустили четыре ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по нескольким районам Донецка, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T12:18

2023-07-25T12:18

2023-07-25T13:11

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 июл — РИА Новости. Украинские войска с утра выпустили четыре ракеты из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по нескольким районам Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 11:50 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено четыре ракеты из РСЗО", — говорится в публикации.Тип использованных систем не уточняется.Кроме того, с 11:25 до 11:55 украинские войска выпустили 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров в сторону Киевского, Куйбышевского и Кировского районов Донецка. Как уточнил мэр административного центра ДНР Алексей Кулемзин, возле больницы Вишневского осколками посечен пассажирский автобус, пострадавших нет.Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский район — в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после государственного переворота на Украине, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев.

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донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия