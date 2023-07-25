https://ria.ru/20230725/obstrel-1886102418.html

Украинские войска около 80 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

Украинские войска около 80 раз за сутки обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 25.07.2023

Украинские войска около 80 раз за сутки обстреляли Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около 80 раз, также село Графовка было атаковано дроном-камикадзе, сообщил... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T10:25

2023-07-25T10:25

2023-07-25T10:41

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

муром

вячеслав гладков

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 25 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около 80 раз, также село Графовка было атаковано дроном-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Во вторник в своем Telegram-канале губернатор опубликовал сводку за 24 июля: общее число выпущенных снарядов составило 79, обстрелу подверглись шесть приграничных муниципалитетов. Начиная с субботы интенсивность обстрелов незначительно снизилась, среднее количество выпущенных снарядов сократилось со 100 до 80 в день по сравнению с предыдущей неделей. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 10 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка - пять артиллерийских снарядов, по селу Нехотеевка - три. В селе Красный Хутор противник сбросил с беспилотников три взрывных устройства. В селе Наумовка с БПЛА сброшено два взрывных устройства", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе был зафиксирован случай, когда с квадрокоптера было сброшено два взрывных устройства на окраине села Цаповка. В Волоконовском районе семь раз из миномета обстреляна окраина хутора Старый. В Грайворонском округе, возле села Козинка, было выпущено пять минометных и шесть артиллерийских снарядов в сторону окраины. По словам главы региона, в Краснояружском районе из артиллерии 17 раз обстреляли село Репяховка и окраину поселка Прилесье. Село Графовка атаковали с помощью дрона-камикадзе. В селе Поповка противник сбросил с БПЛА два неустановленных взрывных устройства. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено четыре минометных снаряда, по селу Муром и хутору Стадников - по два минометных снаряда, по МАПП "Шебекино" - девять", - отметил глава региона. По данным от губернатора, за понедельник в результате обстрелов пострадавших и разрушений нет ни в одном из населенных пунктов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230529/obstrely-1874756592.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

белгородская область

муром

белгородский район

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происшествия, белгородская область, муром, вячеслав гладков, белгородский район