Рейтинг@Mail.ru
Силуанов рассказал о сумме нефтегазовых доходов в бюджет при текущих ценах - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:16 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/neft-1886077589.html
Силуанов рассказал о сумме нефтегазовых доходов в бюджет при текущих ценах
Силуанов рассказал о сумме нефтегазовых доходов в бюджет при текущих ценах - РИА Новости, 25.07.2023
Силуанов рассказал о сумме нефтегазовых доходов в бюджет при текущих ценах
Минфин РФ рассчитывает получить запланированные 8 триллионов рублей нефтегазовых доходов в бюджет 2023 года при текущих ценах нефти, рассматривает для этого... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T06:16
2023-07-25T06:16
экономика
цены на нефть
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
опек
brent
urals
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756137536_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06482505fc61798729a4bda63d3df9b0.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Минфин РФ рассчитывает получить запланированные 8 триллионов рублей нефтегазовых доходов в бюджет 2023 года при текущих ценах нефти, рассматривает для этого дальнейшие меры по совершенствованию налогов, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью АиФ. "Сейчас видим, что удаётся выйти на 8 триллионов рублей доходов", - заявил он, говоря о нефтегазовых доходах бюджета РФ за 2023 год. Он напомнил, что Минфин в текущем году прогнозировал общий объем нефтегазовых доходов на уровне 8,9 триллиона рублей. Из них бюджетное правило позволят направить на расходы 8 триллионов рублей, а оставшиеся 900 миллиардов рублей Минфин планировал перечислить в ФНБ. Эти ожидания соответствуют прогнозу цены российской нефти примерно на уровне 60 долларов за баррель. При этом Силуанов напомнил, что российская нефть торгуется с дисконтом к нефти марки Brent. "Сейчас расчетный дисконт - 25 долларов за баррель к марке Brent. Планируем его снижение до 20 долларов за баррель. Рассматриваем дальнейшие меры по совершенствованию расчета налогов от экспорта нефти", - сказал министр. "Brent сегодня стоит 80 долларов за баррель. Минус 20 - это получается 60 долларов. При такой цене наберем 8 триллионов рублей нефтегазовых доходов", - заявил он. Тем не менее, что касается оптимальной для России цены на нефть, то, по мнению министра, "чем выше, тем лучше". "Но если серьезно, нужна прогнозируемость, резкие колебания вредят рынку. Поэтому Россия кооперируется со странами ОПЕК. Для расчета налогов мы используем цену марки Urals, рассчитанную либо от котировок, либо от цены марки Brent с дисконтом", - добавил Силуанов. Вместе с тем, глава Минфина признал, что пока поступления от экспорта нефти и газа отстают от плана. "Пока в ФНБ деньги не направлялись, только забираем оттуда, поскольку на нефтегазовые доходы влияют внешние ограничения", - сказал он.
https://ria.ru/20230725/byudzhet-1886077438.html
https://ria.ru/20230725/byudzhet-1886077301.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756137536_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_a8ceae7421940989d59b8cef3f9443ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), опек, brent, urals
Экономика, Цены на нефть, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), ОПЕК, Brent, Urals
Силуанов рассказал о сумме нефтегазовых доходов в бюджет при текущих ценах

Силуанов: текущая цена нефти позволяет направить в бюджет восемь триллионов рублей доходов

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Минфин РФ рассчитывает получить запланированные 8 триллионов рублей нефтегазовых доходов в бюджет 2023 года при текущих ценах нефти, рассматривает для этого дальнейшие меры по совершенствованию налогов, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью АиФ.
«
"Сейчас видим, что удаётся выйти на 8 триллионов рублей доходов", - заявил он, говоря о нефтегазовых доходах бюджета РФ за 2023 год.
Он напомнил, что Минфин в текущем году прогнозировал общий объем нефтегазовых доходов на уровне 8,9 триллиона рублей. Из них бюджетное правило позволят направить на расходы 8 триллионов рублей, а оставшиеся 900 миллиардов рублей Минфин планировал перечислить в ФНБ.
Эти ожидания соответствуют прогнозу цены российской нефти примерно на уровне 60 долларов за баррель. При этом Силуанов напомнил, что российская нефть торгуется с дисконтом к нефти марки Brent.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Силуанов заявил о недешевом финансировании дефицита бюджета России
06:13
"Сейчас расчетный дисконт - 25 долларов за баррель к марке Brent. Планируем его снижение до 20 долларов за баррель. Рассматриваем дальнейшие меры по совершенствованию расчета налогов от экспорта нефти", - сказал министр. "Brent сегодня стоит 80 долларов за баррель. Минус 20 - это получается 60 долларов. При такой цене наберем 8 триллионов рублей нефтегазовых доходов", - заявил он.
Тем не менее, что касается оптимальной для России цены на нефть, то, по мнению министра, "чем выше, тем лучше". "Но если серьезно, нужна прогнозируемость, резкие колебания вредят рынку. Поэтому Россия кооперируется со странами ОПЕК. Для расчета налогов мы используем цену марки Urals, рассчитанную либо от котировок, либо от цены марки Brent с дисконтом", - добавил Силуанов.
Вместе с тем, глава Минфина признал, что пока поступления от экспорта нефти и газа отстают от плана. "Пока в ФНБ деньги не направлялись, только забираем оттуда, поскольку на нефтегазовые доходы влияют внешние ограничения", - сказал он.
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
Силуанов назвал цифры дефицита бюджета по итогам 2023 года
06:07
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)ОПЕКBrentUrals
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала