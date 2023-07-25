https://ria.ru/20230725/neft-1886077589.html

Силуанов рассказал о сумме нефтегазовых доходов в бюджет при текущих ценах

Силуанов рассказал о сумме нефтегазовых доходов в бюджет при текущих ценах - РИА Новости, 25.07.2023

Силуанов рассказал о сумме нефтегазовых доходов в бюджет при текущих ценах

Минфин РФ рассчитывает получить запланированные 8 триллионов рублей нефтегазовых доходов в бюджет 2023 года при текущих ценах нефти, рассматривает для этого... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T06:16

2023-07-25T06:16

2023-07-25T06:16

экономика

цены на нефть

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

опек

brent

urals

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Минфин РФ рассчитывает получить запланированные 8 триллионов рублей нефтегазовых доходов в бюджет 2023 года при текущих ценах нефти, рассматривает для этого дальнейшие меры по совершенствованию налогов, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью АиФ. "Сейчас видим, что удаётся выйти на 8 триллионов рублей доходов", - заявил он, говоря о нефтегазовых доходах бюджета РФ за 2023 год. Он напомнил, что Минфин в текущем году прогнозировал общий объем нефтегазовых доходов на уровне 8,9 триллиона рублей. Из них бюджетное правило позволят направить на расходы 8 триллионов рублей, а оставшиеся 900 миллиардов рублей Минфин планировал перечислить в ФНБ. Эти ожидания соответствуют прогнозу цены российской нефти примерно на уровне 60 долларов за баррель. При этом Силуанов напомнил, что российская нефть торгуется с дисконтом к нефти марки Brent. "Сейчас расчетный дисконт - 25 долларов за баррель к марке Brent. Планируем его снижение до 20 долларов за баррель. Рассматриваем дальнейшие меры по совершенствованию расчета налогов от экспорта нефти", - сказал министр. "Brent сегодня стоит 80 долларов за баррель. Минус 20 - это получается 60 долларов. При такой цене наберем 8 триллионов рублей нефтегазовых доходов", - заявил он. Тем не менее, что касается оптимальной для России цены на нефть, то, по мнению министра, "чем выше, тем лучше". "Но если серьезно, нужна прогнозируемость, резкие колебания вредят рынку. Поэтому Россия кооперируется со странами ОПЕК. Для расчета налогов мы используем цену марки Urals, рассчитанную либо от котировок, либо от цены марки Brent с дисконтом", - добавил Силуанов. Вместе с тем, глава Минфина признал, что пока поступления от экспорта нефти и газа отстают от плана. "Пока в ФНБ деньги не направлялись, только забираем оттуда, поскольку на нефтегазовые доходы влияют внешние ограничения", - сказал он.

https://ria.ru/20230725/byudzhet-1886077438.html

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экономика, цены на нефть, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), опек, brent, urals