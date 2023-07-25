https://ria.ru/20230725/nedvizhimost-1886125183.html
"Убитая квартира" - как выгодно продать и безопасно купить
"Убитая квартира" - как выгодно продать и безопасно купить - РИА Новости, 25.07.2023
"Убитая квартира" - как выгодно продать и безопасно купить
Убитые квартиры – довольно колоритный и местами экстремальный вид недвижимости на вторичном рынке. Кто-то боится темного юридического прошлого такого жилья, а кто-то опасается, что на его ремонт потребуется сумма, сопоставимая с ценой самой квартиры. Но так ли уж страшна эта недвижимость де-юре и де-факто?
2023-07-25T12:00
2023-07-25T12:00
2023-07-25T14:19
пятый угол
жилье
недвижимость
вторичное жилье
продажа
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"Убитая квартира" - как выгодно продать и безопасно купить
Убитые квартиры – довольно колоритный и местами экстремальный вид недвижимости на вторичном рынке. Кто-то боится темного юридического прошлого такого жилья, а кто-то опасается, что на его ремонт потребуется сумма, сопоставимая с ценой самой квартиры. Но так ли уж страшна эта недвижимость де-юре и де-факто?
audio/mpeg
"Убитая квартира" - как выгодно продать и безопасно купить
Убитые квартиры – довольно колоритный и местами экстремальный вид недвижимости на вторичном рынке. Кто-то боится темного юридического прошлого такого жилья, а кто-то опасается, что на его ремонт потребуется сумма, сопоставимая с ценой самой квартиры. Но так ли уж страшна эта недвижимость де-юре и де-факто?
audio/mpeg
Стоит ли шарахаться прочь от такого варианта, как правильно готовить объект к продаже и чем "убитая квартира" отличается от "бабушкиной", рассказывает эксперт по жилой недвижимости, риелтор Евгений Коноплев.1:35 культура покупка квартиры как (не)последнего жилья2:51 "убитые квартиры" и "бабушкины квартиры" – в чем разница3:48 почему покупатели прицельно ищут убитые квартиры4:50 как рекламируются убитые квартиры5:54 грамотная подготовка к показу (хоумстейджинг) убитых квартир8:15 юридическая история убитой квартиры и стандарты ее проверки12.48 почему важно проверить "социальный мир" дома16:13 всегда ли убитое жилье – дешевое?17:21 почему не нужно "стигматизировать" убитые квартирыСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаВКонтактеiTunesCastboxGoogle PodcastsСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте, и в телеграм-канале РИА Недвижимость.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж: Анастасия Паниоти, Виктор Флиер
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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жилье, недвижимость, вторичное жилье, продажа, аудио
Пятый угол, Жилье, Недвижимость, Вторичное жилье, Продажа
"Убитая квартира" - как выгодно продать и безопасно купить
Убитые квартиры – довольно колоритный и местами экстремальный вид недвижимости на вторичном рынке. Кто-то боится темного юридического прошлого такого жилья, а кто-то опасается, что на его ремонт потребуется сумма, сопоставимая с ценой самой квартиры. Но так ли уж страшна эта недвижимость де-юре и де-факто?
Стоит ли шарахаться прочь от такого варианта, как правильно готовить объект к продаже и чем "убитая квартира" отличается от "бабушкиной", рассказывает эксперт по жилой недвижимости, риелтор Евгений Коноплев
.
1:35 культура покупка квартиры как (не)последнего жилья
2:51 "убитые квартиры" и "бабушкины квартиры" – в чем разница
3:48 почему покупатели прицельно ищут убитые квартиры
4:50 как рекламируются убитые квартиры
5:54 грамотная подготовка к показу (хоумстейджинг) убитых квартир
8:15 юридическая история убитой квартиры и стандарты ее проверки
12.48 почему важно проверить "социальный мир" дома
16:13 всегда ли убитое жилье – дешевое?
17:21 почему не нужно "стигматизировать" убитые квартиры
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Монтаж: Анастасия Паниоти, Виктор Флиер