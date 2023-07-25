https://ria.ru/20230725/nauka-1886221444.html
Чернышенко рассказал об участии молодежи в российской науке
Чернышенко рассказал об участии молодежи в российской науке - РИА Новости, 25.07.2023
Чернышенко рассказал об участии молодежи в российской науке
В России доля молодежи в научном секторе за последние 20 лет выросла почти вдвое, заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T17:19
2023-07-25T17:19
2023-07-25T17:40
наука
россия
дмитрий чернышенко
общество
навигатор абитуриента
университетская наука
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. В России доля молодежи в научном секторе за последние 20 лет выросла почти вдвое, заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко. "В России в сфере исследований и разработок задействовано, по разным оценкам, от 350 до 400 тысяч человек. Причем ударное звено – это ученые младше 39 лет. Их более 44%. То есть за последние два десятилетия доля молодежи выросла практически вдвое, и сегодня российская наука – одна из самых молодых в мире", – цитирует Чернышенко его пресс-служба. Чернышенко посетил арт-кластер "Таврида" в Крыму, где открыл смену "Наука как искусство". Смена посвящена объявленному президентом РФ Десятилетию науки и технологий. "Одна из национальных целей развития, обозначенных главой государства, – создание возможностей для самореализации и развития талантов. Творчество – один из самых ярких способов самовыражения и формирования гармонично развитой личности", – сказал Чернышенко и добавил, что формирование гармонично развитой личности происходит постепенно, поэтому важно создавать условия для этого на разных этапах жизни человека. Он подчеркнул, что число молодежных лабораторий в России к следующему году возрастет до 900, программа молодежного и студенческого туризма включает 100 российских городов и 32 научно-популярных туристических маршрута. "К 2030 году в стране будет 25 современных кампусов мирового уровня, 17 из них уже в стадии реализации", - отметил Чернышенко. По его словам, к проектированию кампусов привлечены студенты, он призвал молодых архитекторов и дизайнеров направлять свои идеи. При этом для поддержки инициатив и продвижения молодежных проектов запущены федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" и конкурс "Студенческий стартап". Победители конкурса стартапов получают на реализацию своих разработок по 1 миллиону рублей, на это из бюджета выделено 1,5 миллиарда рублей. Смена "Наука как искусство" на фестивале "Таврида.АРТ" объединила более 320 представителей творческих индустрий и профессионального научного сообщества из 68 регионов страны. Средний возраст участников – 24-26 лет. На фестивале представлены такие направления, как экология, изобразительное искусство, предметный дизайн, документальное кино и медиапроекты, наука и технологии.
https://ria.ru/20230719/samorealizatsiya-1885089878.html
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россия, дмитрий чернышенко, общество, навигатор абитуриента, университетская наука
Наука, Россия, Дмитрий Чернышенко, Общество, Навигатор абитуриента, Университетская наука
Чернышенко рассказал об участии молодежи в российской науке
Премьер Чернышенко: доля молодежи в российской науке за 20 лет выросла почти вдвое
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости.
В России доля молодежи в научном секторе за последние 20 лет выросла почти вдвое, заявил вице-премьер
правительства России Дмитрий Чернышенко.
"В России в сфере исследований и разработок задействовано, по разным оценкам, от 350 до 400 тысяч человек. Причем ударное звено – это ученые младше 39 лет. Их более 44%. То есть за последние два десятилетия доля молодежи выросла практически вдвое, и сегодня российская наука – одна из самых молодых в мире", – цитирует Чернышенко его пресс-служба.
Путин оценил шаги государства по созданию условий самореализации молодежи
Чернышенко посетил арт-кластер "Таврида" в Крыму, где открыл смену "Наука как искусство". Смена посвящена объявленному президентом РФ Десятилетию науки и технологий.
"Одна из национальных целей развития, обозначенных главой государства, – создание возможностей для самореализации и развития талантов. Творчество – один из самых ярких способов самовыражения и формирования гармонично развитой личности", – сказал Чернышенко и добавил, что формирование гармонично развитой личности происходит постепенно, поэтому важно создавать условия для этого на разных этапах жизни человека.
Он подчеркнул, что число молодежных лабораторий в России к следующему году возрастет до 900, программа молодежного и студенческого туризма включает 100 российских городов и 32 научно-популярных туристических маршрута. "К 2030 году в стране будет 25 современных кампусов мирового уровня, 17 из них уже в стадии реализации", - отметил Чернышенко.
По его словам, к проектированию кампусов привлечены студенты, он призвал молодых архитекторов и дизайнеров направлять свои идеи. При этом для поддержки инициатив и продвижения молодежных проектов запущены федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" и конкурс "Студенческий стартап". Победители конкурса стартапов получают на реализацию своих разработок по 1 миллиону рублей, на это из бюджета выделено 1,5 миллиарда рублей.
Смена "Наука как искусство" на фестивале "Таврида.АРТ" объединила более 320 представителей творческих индустрий и профессионального научного сообщества из 68 регионов страны. Средний возраст участников – 24-26 лет. На фестивале представлены такие направления, как экология, изобразительное искусство, предметный дизайн, документальное кино и медиапроекты, наука и технологии.
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