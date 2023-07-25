https://ria.ru/20230725/nauka-1885552159.html

В России создали перевязочные материалы из панцирей насекомых

В России создали перевязочные материалы из панцирей насекомых - РИА Новости, 25.07.2023

В России создали перевязочные материалы из панцирей насекомых

Перевязочные материалы на основе хитозана, получаемого из панцирей ракообразных и насекомых, создали ученые ВолгГТУ. По их словам, разработка обладает... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T09:00

2023-07-25T09:00

2023-07-25T09:41

наука

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

волгоградский государственный технический университет (волггту)

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Перевязочные материалы на основе хитозана, получаемого из панцирей ракообразных и насекомых, создали ученые ВолгГТУ. По их словам, разработка обладает программируемым сроком службы и обеспечит заживление ожогов и ран без рубцевания. Результаты опубликованы в Polymer Bulletin.Исследователи отметили, что в медицине для лечения наружных ранений применяется перевязочный материал, требующий регулярного контроля и периодических замен. Это вызывает неудобства в стационарных и амбулаторных условиях, а также может приводить к образованию рубцов и шрамов после регенерации.Ученые Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ) представили образцы нового материала для перевязки на основе хитозановых пленок. Они рассказали, что благодаря разработке можно будет производить биополимерные материалы с программируемым сроком службы в теле человека и обеспечить заживление ожогов и ран без рубцевания.Хитозан – природный полисахарид, который получают из хитина, содержащегося в панцирях членистоногих (ракообразных, насекомых, паукообразных, мечехвостах, многоножках), клеточных стенках грибов, сине-зеленых водорослях и некоторых бактериях. Это экологичный, возобновляемый, биосовместимый и биоразлагаемый полимер."Данный полимер используется нами в качестве носителя для прикрепления и роста собственных клеток тканей организма. Его не нужно постоянно менять, повторно травмируя поврежденные ткани, как это происходит при использовании стандартных пластырей и перевязочных материалов", – рассказала доцент кафедры технологии высокомолекулярных и волокнистых материалов ВолгГТУ Екатерина Брюзгина.Она добавила, что по окончании периода лечебного действия покрытия для его извлечения не требуется хирургическое вмешательство.Специалисты отметили, что особенности строения хитозана делают его пленки гидрофильными, то есть они набухают в воде. Из-за этого материалы на основе хитозана теряют форму во влажной среде, в том числе и в организме человека."В такой среде находятся ферменты и происходит активное размножение микроорганизмов, что в конечном счете приводит к ускоренному биоразложению. В то же время придание материалу высокой гидрофобности может привести к невозможности впитывания им жидкостей, выделяющихся из ран, и полному отторжению организмом", – рассказала Брюзгина.Поэтому разработчики использовали модифицирующие агенты, сохраняющие широкий спектр биологической активности хитозана и при этом регулирующие степень влагопоглощения. Созданные пленки обрабатывали спиртовыми и водными растворами альдегидов при комнатной температуре."Модифицированные хитозановые пленки не токсичны для клеток кожи человека, что открывает возможности их использования для лечения наружных ран. Кроме того, скорость разложения полученных материалов на 65% ниже, чем для немодифицированных хитозановых пленок", – сообщила Брюзгина.Ученые отметили, что все полученные на созданных пленках результаты могут быть применимы и к другим типам материалов на основе хитозана – порошкам, волокнам, губкам и прочим.Проект поддержан грантом РНФ №19-73-10147.

https://ria.ru/20230619/nauka-1878627466.html

https://ria.ru/20221026/volggtu-1826714407.html

https://ria.ru/20230621/nauka-1878601332.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, волгоградский государственный технический университет (волггту)