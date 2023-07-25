https://ria.ru/20230725/nato-1886226552.html

На Украине начали разрабатывать план по совместимости войск с НАТО

На Украине начали разрабатывать план по совместимости войск с НАТО - РИА Новости, 25.07.2023

На Украине начали разрабатывать план по совместимости войск с НАТО

Владимир Зеленский заявил во вторник в своем Telegram-канале о начале разработки плана по совместимости украинских войск со стандартами НАТО. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T17:47

2023-07-25T17:47

2023-07-25T17:47

в мире

украина

вооруженные силы украины

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил во вторник в своем Telegram-канале о начале разработки плана по совместимости украинских войск со стандартами НАТО. "Собрал представителей Верховной рады и чиновников, чтобы подготовить практические шаги по реализации решений Вильнюсского саммита... Также начинаем совместную с альянсом подготовку плана взаимосовместимости", - написал он. Кроме того, Зеленский заявил, что Киев имеет четкий план запуска Совета Украины-НАТО на всех уровнях. Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.

https://ria.ru/20230720/vsu-1885315359.html

украина

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Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, нато