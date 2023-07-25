На Украине начали разрабатывать план по совместимости войск с НАТО
Зеленский заявил о начале разработки плана по совместимости украинских войск с НАТО
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие готовятся стрелять из американской гаубицы М777 в Харьковской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие готовятся стрелять из американской гаубицы М777 в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил во вторник в своем Telegram-канале о начале разработки плана по совместимости украинских войск со стандартами НАТО.
"Собрал представителей Верховной рады и чиновников, чтобы подготовить практические шаги по реализации решений Вильнюсского саммита... Также начинаем совместную с альянсом подготовку плана взаимосовместимости", - написал он. Кроме того, Зеленский заявил, что Киев имеет четкий план запуска Совета Украины-НАТО на всех уровнях.
Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.