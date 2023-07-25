Рейтинг@Mail.ru
На Украине начали разрабатывать план по совместимости войск с НАТО - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/nato-1886226552.html
На Украине начали разрабатывать план по совместимости войск с НАТО
На Украине начали разрабатывать план по совместимости войск с НАТО - РИА Новости, 25.07.2023
На Украине начали разрабатывать план по совместимости войск с НАТО
Владимир Зеленский заявил во вторник в своем Telegram-канале о начале разработки плана по совместимости украинских войск со стандартами НАТО. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T17:47
2023-07-25T17:47
в мире
украина
вооруженные силы украины
владимир зеленский
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1886043824_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_e82373b5c7d1b6b7e638010749a19b7a.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил во вторник в своем Telegram-канале о начале разработки плана по совместимости украинских войск со стандартами НАТО. "Собрал представителей Верховной рады и чиновников, чтобы подготовить практические шаги по реализации решений Вильнюсского саммита... Также начинаем совместную с альянсом подготовку плана взаимосовместимости", - написал он. Кроме того, Зеленский заявил, что Киев имеет четкий план запуска Совета Украины-НАТО на всех уровнях. Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
https://ria.ru/20230720/vsu-1885315359.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1886043824_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f22678414affb0122bd30504d1ad9321.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, НАТО
На Украине начали разрабатывать план по совместимости войск с НАТО

Зеленский заявил о начале разработки плана по совместимости украинских войск с НАТО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие готовятся стрелять из американской гаубицы М777 в Харьковской области
Украинские военнослужащие готовятся стрелять из американской гаубицы М777 в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие готовятся стрелять из американской гаубицы М777 в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил во вторник в своем Telegram-канале о начале разработки плана по совместимости украинских войск со стандартами НАТО.
"Собрал представителей Верховной рады и чиновников, чтобы подготовить практические шаги по реализации решений Вильнюсского саммита... Также начинаем совместную с альянсом подготовку плана взаимосовместимости", - написал он. Кроме того, Зеленский заявил, что Киев имеет четкий план запуска Совета Украины-НАТО на всех уровнях.
Страны НАТО на саммите в Литве утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание Совета Украина - НАТО и подтверждение права Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
Минобороны Украины заявило о введении в ВСУ почти 300 стандартов НАТО
20 июля, 16:27
 
В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала