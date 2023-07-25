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Рабочие группы обсудили функциональные карты профстандарта "Наставник"

Рабочие группы обсудили функциональные карты профстандарта "Наставник" - РИА Новости, 25.07.2023

Рабочие группы обсудили функциональные карты профстандарта "Наставник"

Заседание рабочих групп "Наставничество на рабочем месте" и "Наставничество в образовании" прошло на базе Государственного университета просвещения. На встрече... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T14:27

2023-07-25T14:27

2023-07-25T14:27

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Заседание рабочих групп "Наставничество на рабочем месте" и "Наставничество в образовании" прошло на базе Государственного университета просвещения. На встрече обсуждались основные структурные элементы разрабатываемого профессионального стандарта "Наставник": функциональные карты и характеристики обобщенных трудовых функций. Результаты станут основой для публичного обсуждения первой редакции профстандарта.Официальным разработчиком профессионального стандарта является Государственный университет просвещения, подведомственный Минпросвещения России. Разработка профстандарта требует консолидации профессионального сообщества наставников и их активного включения в процесс. Поэтому на заседании присутствовали представители корпоративных университетов, департаментов управления персоналом крупных компаний и образовательных институтов, которые системно занимаются развитием наставничества в своих областях.Любовь Сторчак, первый проректор ФГБОУ ВО "Государственный университет просвещения", открывая мероприятие, отметила, что его целью является систематизация и появление конкретных предложений в профессиональный стандарт "Наставник". Наставничество позволяет обеспечивать передачу знаний, умений, опыта и технологий, а также ценностей от профессионалов молодым специалистам, способствует устойчивости и преемственности корпоративной культуры. Поэтому важно через инициативы способствовать становлению и развитию института наставничества во всех отраслях.Представляя промежуточные результаты разработки профессионального стандарта в части наставничества на рабочем месте, Ольга Клинк, руководитель Базового центра подготовки кадров Национального агентства развития квалификаций, обратила внимание на то, что профессиональный стандарт – своего рода конструктор-трансформер, из которого любая организация может собрать должностную инструкцию или программу подготовки наставников. И уже в процессе работы над документом важно думать об удобстве его применения: учитывать сложившееся или перспективное разделение труда, использовать конкретные формулировки, понятные не только методологам и HR-специалистам, но и самим наставникам.В ходе работы группы "Наставничество в образовании" эксперты смогли определить категорию "наставник", описать его функционал и характеристики, необходимые в общем и профессиональном образовании. В том числе показать отличие работы наставника с детьми и работы наставника со взрослыми."Я считаю, что сегодня был переломный момент, когда функциональные карты обрели продуманный вид. Конечно, есть еще большая работа по описанию, но это здорово, что мы нашли "узкие" места, и значит, найдем формулировки, которые не будут ни у кого вызывать сомнений. Поэтому есть все основания считать, что мы уложимся в поставленные сроки с разработкой этих государственных проектов", — прокомментировал Владимир Блинов, директор Центра профессионального образования и систем квалификаций Федерального института развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.В августе 2023 года проект первой редакции профессионального стандарта "Наставник" будет представлен широкой общественности, а также пройдут общественные обсуждения на уровне представителей региональных и федеральных органов власти.Государственный университет просвещения выступает официальным разработчиком профессионального стандарта "Наставник" и в рамках этого проекта осуществляет подготовку инициатив, проводит мероприятия и на постоянной основе взаимодействует с экспертным сообществом. Государственный университет просвещения – один из старейших университетов, входит в топ-100 лучших вузов страны (65 место) и топ-20 – по подготовке лингвистов и переводчиков. В Университете обучается около 13 тысяч студентов со всей России и других стран. Вуз реализует более 200 образовательных программ (педагогика, естественные науки, медицина, история, филология, экономика и управление, юриспруденция, изобразительное искусство и дизайн, физическая культура, и другие), внедряет инновационные технологии в учебный процесс и развивает цифровую среду.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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