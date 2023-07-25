https://ria.ru/20230725/naftogaz-1886037221.html

Берите где хотите: "Нафтогаз" лишил Украину последнего

Берите где хотите: "Нафтогаз" лишил Украину последнего - РИА Новости, 25.07.2023

Берите где хотите: "Нафтогаз" лишил Украину последнего

Украинская газовая госкорпорация отказалась от так называемых поставок последней надежды, которые обязана выполнять по закону. То есть потребителям, которые по... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T08:00

2023-07-25T08:00

2023-07-25T11:53

экономика

украина

европа

алексей гривач

нафтогаз украины

евросоюз

газпром

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости, Елена Савельева. Украинская газовая госкорпорация отказалась от так называемых поставок последней надежды, которые обязана выполнять по закону. То есть потребителям, которые по каким-то причинам не смогли получить топливо из других источников, рассчитывать больше не на кого. В условиях жесткого дефицита населению и предприятиям такое решение ничего хорошего не сулит.Последняя надеждаС 23 июля нет "оснований и технической возможности обеспечить потребителей поставщика "последней надежды" необходимыми объемами природного газа во всей зоне балансировки", сообщила компания."Нафтогаз" обслуживает более девяти миллионов домохозяйств на Украине, а также почти восемь тысяч небытовых потребителей, в том числе предприятия тепловой генерации.Наблюдатели не исключают, что это бюрократический ход и попытка монополизировать рынок."Скорее всего, была предусмотрена какая-то плата от правительства за выполнение этой функции. Вероятно, "Нафтогаз" добивается, чтобы договоры подписывали только с ним", — предполагает Алексей Гривач, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).Скребут по сусекамНо отсутствие гарантирующего поставщика — серьезная головная боль для потребителей. Украина давно живет в условиях газового дефицита. Собственная добыча крайне низкая: в прошлом году — всего порядка 18,5 миллиарда кубометров. Доля "Нафтогаза" — 13,5 миллиарда, остальное — частные компании."Возможностей для увеличения нет. Производство сосредоточено в двух областях: Карпатской и Днепровско-Донецкой. Вторая уже частично под контролем наших войск. В Карпатской месторождения исчерпаны", — указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.Еще порядка трех миллиардов кубометров в год — импорт. Основные поставщики — Польша, Венгрия, Словакия. Европа готова продавать 15-20 миллиардов, но на это нет средств.Таким образом, вариантов немного. Прежде всего — закупки в ЕС на деньги того же ЕС и США. Но на Западе и без того потратились намного сильнее, чем ожидали. Видимо, придется сидеть без газа."В условиях низкой добычи и мизерного импорта обеспечат в первую очередь стратегически важные предприятия — в лучшем случае электростанции, военные заводы, больницы, школы. Последствия для незащищенных потребителей очевидны. Найти другого поставщика будет сложно. Особенно учитывая, что вся газотранспортная инфраструктура находится в руках "Нафтогаза", — подчеркивает Хазанов.Транзит на волоскеЭти трудности накладываются на ситуацию с российским транзитом. С мая 2022-го прокачка в Европу через Украину сократились в 2,5 раза от гарантированного объема — до 40-42 миллионов кубометров в сутки. И, как отмечают наблюдатели, даже из этих крох киевский режим по-прежнему умудряется прибирать часть себе на карман. В итоге транзит может полностью прекратиться еще до завершения контракта (декабрь 2024-го)."Нафтогаз" подал в международный арбитражный суд иск к "Газпрому": требует оплаты неоказанных услуг по соглашению об организации транспортировки газа от 30 декабря 2019-го. Глава украинской компании Юрий Витренко в сентябре 2022-го заявлял, что от арбитражного разбирательства в Киеве не откажутся.Кроме того, "Нафтогаз" пытается взыскать с России в США пять миллиардов долларов за ущерб от потери активов в Крыму.Потеря транзита — непозволительная роскошь. Трубопровод через Украину — один из двух уцелевших маршрутов из России в Европу. Второй — турецкий TurkStream. Брюссель найдет, чем заместить поставки (для ЕС это лишь пять процентов импорта), но Киев недосчитается очень крупной суммы (в прошлом году было двадцать миллиардов долларов), одной из наиболее значимых доходных статей госбюджета.

https://ria.ru/20230707/naftogaz-1882766020.html

https://ria.ru/20230703/tranzit-1881481117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, украина, европа, алексей гривач, нафтогаз украины, евросоюз, газпром