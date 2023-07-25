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Верховный суд запретил осужденным иметь свои мячи для занятий спортом
Верховный суд запретил осужденным иметь свои мячи для занятий спортом - РИА Новости, 25.07.2023
Верховный суд запретил осужденным иметь свои мячи для занятий спортом
Верховный суд РФ отменил постановления нижестоящих инстанций, которые встали на сторону осужденного в споре с администрацией исправительного учреждения о... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T11:25
2023-07-25T11:25
2023-07-25T11:25
россия
общество
верховный суд рф
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ отменил постановления нижестоящих инстанций, которые встали на сторону осужденного в споре с администрацией исправительного учреждения о возможности иметь собственный мяч, говорится в опубликованном тексте определения суда. Из него следует, что осужденный усмотрел в отказе выдать ему из посылки в личное пользование мяч нарушение собственных прав. Суд удовлетворил его требования и признал такие действия незаконными, решение поддержали две вышестоящие инстанции, пока кассационная жалоба представителя исправительной колонии не дошла до Верховного суда. ВС указал на утвержденные в 2022 году новые правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, которыми запрещается передача в посылках и бандеролях, а также получение или приобретение спортивного инвентаря и оборудования. Суд подчеркнул, что осужденный вправе заниматься физической активностью, в том числе утренней физической зарядкой, но без использования инвентаря. В конечном итоге судебная коллегия по административным делам Верховного суда отменила все нижестоящие решения по данному делу. "Принять по делу новое решение, которым в удовлетворении административного искового заявления отказать", - следует из определения суда.
https://ria.ru/20230516/sud-1872126978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, верховный суд рф
Россия, Общество, Верховный суд РФ
Верховный суд запретил осужденным иметь свои мячи для занятий спортом
Верховный суд отменил постановления, разрешившие осужденному иметь свой мяч для спорта
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ отменил постановления нижестоящих инстанций, которые встали на сторону осужденного в споре с администрацией исправительного учреждения о возможности иметь собственный мяч, говорится в опубликованном тексте определения суда.
Из него следует, что осужденный усмотрел в отказе выдать ему из посылки в личное пользование мяч нарушение собственных прав. Суд удовлетворил его требования и признал такие действия незаконными, решение поддержали две вышестоящие инстанции, пока кассационная жалоба представителя исправительной колонии не дошла до Верховного суда.
ВС указал на утвержденные в 2022 году новые правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, которыми запрещается передача в посылках и бандеролях, а также получение или приобретение спортивного инвентаря и оборудования. Суд подчеркнул, что осужденный вправе заниматься физической активностью, в том числе утренней физической зарядкой, но без использования инвентаря.
В конечном итоге судебная коллегия по административным делам Верховного суда отменила все нижестоящие решения по данному делу. "Принять по делу новое решение, которым в удовлетворении административного искового заявления отказать", - следует из определения суда.
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