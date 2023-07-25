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Верховный суд запретил осужденным иметь свои мячи для занятий спортом - РИА Новости, 25.07.2023
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11:25 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/myach-1886116914.html
Верховный суд запретил осужденным иметь свои мячи для занятий спортом
Верховный суд запретил осужденным иметь свои мячи для занятий спортом - РИА Новости, 25.07.2023
Верховный суд запретил осужденным иметь свои мячи для занятий спортом
Верховный суд РФ отменил постановления нижестоящих инстанций, которые встали на сторону осужденного в споре с администрацией исправительного учреждения о... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T11:25
2023-07-25T11:25
россия
общество
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ отменил постановления нижестоящих инстанций, которые встали на сторону осужденного в споре с администрацией исправительного учреждения о возможности иметь собственный мяч, говорится в опубликованном тексте определения суда. Из него следует, что осужденный усмотрел в отказе выдать ему из посылки в личное пользование мяч нарушение собственных прав. Суд удовлетворил его требования и признал такие действия незаконными, решение поддержали две вышестоящие инстанции, пока кассационная жалоба представителя исправительной колонии не дошла до Верховного суда. ВС указал на утвержденные в 2022 году новые правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, которыми запрещается передача в посылках и бандеролях, а также получение или приобретение спортивного инвентаря и оборудования. Суд подчеркнул, что осужденный вправе заниматься физической активностью, в том числе утренней физической зарядкой, но без использования инвентаря. В конечном итоге судебная коллегия по административным делам Верховного суда отменила все нижестоящие решения по данному делу. "Принять по делу новое решение, которым в удовлетворении административного искового заявления отказать", - следует из определения суда.
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россия, общество, верховный суд рф
Россия, Общество, Верховный суд РФ
Верховный суд запретил осужденным иметь свои мячи для занятий спортом

Верховный суд отменил постановления, разрешившие осужденному иметь свой мяч для спорта

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВерховный суд
Верховный суд - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ отменил постановления нижестоящих инстанций, которые встали на сторону осужденного в споре с администрацией исправительного учреждения о возможности иметь собственный мяч, говорится в опубликованном тексте определения суда.
Из него следует, что осужденный усмотрел в отказе выдать ему из посылки в личное пользование мяч нарушение собственных прав. Суд удовлетворил его требования и признал такие действия незаконными, решение поддержали две вышестоящие инстанции, пока кассационная жалоба представителя исправительной колонии не дошла до Верховного суда.
ВС указал на утвержденные в 2022 году новые правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, которыми запрещается передача в посылках и бандеролях, а также получение или приобретение спортивного инвентаря и оборудования. Суд подчеркнул, что осужденный вправе заниматься физической активностью, в том числе утренней физической зарядкой, но без использования инвентаря.
В конечном итоге судебная коллегия по административным делам Верховного суда отменила все нижестоящие решения по данному делу. "Принять по делу новое решение, которым в удовлетворении административного искового заявления отказать", - следует из определения суда.
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