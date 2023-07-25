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Верховный суд запретил осужденным иметь свои мячи для занятий спортом

Верховный суд запретил осужденным иметь свои мячи для занятий спортом - РИА Новости, 25.07.2023

Верховный суд запретил осужденным иметь свои мячи для занятий спортом

Верховный суд РФ отменил постановления нижестоящих инстанций, которые встали на сторону осужденного в споре с администрацией исправительного учреждения о... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T11:25

2023-07-25T11:25

2023-07-25T11:25

россия

общество

верховный суд рф

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ отменил постановления нижестоящих инстанций, которые встали на сторону осужденного в споре с администрацией исправительного учреждения о возможности иметь собственный мяч, говорится в опубликованном тексте определения суда. Из него следует, что осужденный усмотрел в отказе выдать ему из посылки в личное пользование мяч нарушение собственных прав. Суд удовлетворил его требования и признал такие действия незаконными, решение поддержали две вышестоящие инстанции, пока кассационная жалоба представителя исправительной колонии не дошла до Верховного суда. ВС указал на утвержденные в 2022 году новые правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, которыми запрещается передача в посылках и бандеролях, а также получение или приобретение спортивного инвентаря и оборудования. Суд подчеркнул, что осужденный вправе заниматься физической активностью, в том числе утренней физической зарядкой, но без использования инвентаря. В конечном итоге судебная коллегия по административным делам Верховного суда отменила все нижестоящие решения по данному делу. "Принять по делу новое решение, которым в удовлетворении административного искового заявления отказать", - следует из определения суда.

https://ria.ru/20230516/sud-1872126978.html

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Кирилл Волков

россия, общество, верховный суд рф