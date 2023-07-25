https://ria.ru/20230725/mtsd-1886204347.html

Третий диаметр МЦД запустят в ближайшие недели

Третий диаметр МЦД запустят в ближайшие недели - РИА Новости, 25.07.2023

Третий диаметр МЦД запустят в ближайшие недели

Третий Московский центральный диаметр будет запущен в ближайшие недели, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T16:11

2023-07-25T16:11

2023-07-25T16:25

сергей собянин

москва

экономика

московские центральные диаметры (мцд)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Третий Московский центральный диаметр будет запущен в ближайшие недели, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин."Новый, третий диаметр МЦД запустим в ближайшие недели", - написал мэр.МЦД-3 - линия наземного метро, которая свяжет Зеленоград с подмосковным Раменским. Ее протяженность составит 85 километров с 42 остановками. Поезда будут ходить без дневных перерывов, а оплачивать поездки можно будет по "Тройке" с бесплатными пересадками на метро и МЦК.МЦД-4, в свою очередь, пройдет от Апрелевки до Железнодорожной, а также свяжет семь центральных ж/д вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савёловский, Рижский и Белорусский. Протяжённость будущей линии наземного метро составит 86 километров с 37 остановочными пунктами.

https://ria.ru/20230603/zelenograd-1875911889.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сергей собянин, москва, экономика, московские центральные диаметры (мцд)