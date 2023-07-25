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Третий диаметр МЦД запустят в ближайшие недели - РИА Новости, 25.07.2023
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16:11 25.07.2023 (обновлено: 16:25 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/mtsd-1886204347.html
Третий диаметр МЦД запустят в ближайшие недели
Третий диаметр МЦД запустят в ближайшие недели - РИА Новости, 25.07.2023
Третий диаметр МЦД запустят в ближайшие недели
Третий Московский центральный диаметр будет запущен в ближайшие недели, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:11
2023-07-25T16:25
сергей собянин
москва
экономика
московские центральные диаметры (мцд)
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Третий Московский центральный диаметр будет запущен в ближайшие недели, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин."Новый, третий диаметр МЦД запустим в ближайшие недели", - написал мэр.МЦД-3 - линия наземного метро, которая свяжет Зеленоград с подмосковным Раменским. Ее протяженность составит 85 километров с 42 остановками. Поезда будут ходить без дневных перерывов, а оплачивать поездки можно будет по "Тройке" с бесплатными пересадками на метро и МЦК.МЦД-4, в свою очередь, пройдет от Апрелевки до Железнодорожной, а также свяжет семь центральных ж/д вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савёловский, Рижский и Белорусский. Протяжённость будущей линии наземного метро составит 86 километров с 37 остановочными пунктами.
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сергей собянин, москва, экономика, московские центральные диаметры (мцд)
Сергей Собянин, Москва, Экономика, Московские центральные диаметры (МЦД)
Третий диаметр МЦД запустят в ближайшие недели

Собянин анонсировал запуск Ленинградско-Казанского диаметра МЦД в ближайшие недели

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЭлектрички на путях возле Моторвагонного депо Крюково в Зеленограде
Электрички на путях возле Моторвагонного депо Крюково в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Электрички на путях возле Моторвагонного депо Крюково в Зеленограде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Третий Московский центральный диаметр будет запущен в ближайшие недели, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
"Новый, третий диаметр МЦД запустим в ближайшие недели", - написал мэр.
МЦД-3 - линия наземного метро, которая свяжет Зеленоград с подмосковным Раменским. Ее протяженность составит 85 километров с 42 остановками. Поезда будут ходить без дневных перерывов, а оплачивать поездки можно будет по "Тройке" с бесплатными пересадками на метро и МЦК.
МЦД-4, в свою очередь, пройдет от Апрелевки до Железнодорожной, а также свяжет семь центральных ж/д вокзалов столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савёловский, Рижский и Белорусский. Протяжённость будущей линии наземного метро составит 86 километров с 37 остановочными пунктами.
Поезд на станции Московского центрального диаметра
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3 июня, 09:22
 
Сергей СобянинМоскваЭкономикаМосковские центральные диаметры (МЦД)
 
 
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