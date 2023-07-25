https://ria.ru/20230725/most-1886275831.html

В Киеве состояние мостов назвали критическим

В Киеве состояние мостов назвали критическим - РИА Новости, 25.07.2023

В Киеве состояние мостов назвали критическим

В Киеве наблюдается самая критическая в стране ситуация с состоянием мостов, заявил директор предприятия "Государственный дорожный научно-исследовательский... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T23:10

2023-07-25T23:10

2023-07-25T23:10

в мире

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украина

кировоградская область

владимир зеленский

денис шмыгаль

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Киеве наблюдается самая критическая в стране ситуация с состоянием мостов, заявил директор предприятия "Государственный дорожный научно-исследовательский институт" Артем Безуглый. "Всего на Украине на балансе разных балансосодержателей более 28 тысяч мостовых сооружений. Комиссия собрала уже информацию по поводу 23 тысяч. Насчитывается десять процентов неработоспособных аварийных мостов. Самая критическая ситуация - в городе Киев", - заявил он украинскому изданию "Суспильне" (Общественное). Также он добавил, что на данный момент проверка мостов осуществляется в Кировоградской области. Ранее проверки мостов проходили в Ровно, Житомире и в столице. В конце июня премьер Украины Денис Шмыгаль также сообщал совету национальной безопасности и обороны о плохом состоянии мостов и мостовых переходов в крупнейших городах, в частности, в Киеве. Владимир Зеленский заявил о решении создать комиссию по проверке мостов и путепроводов по всей стране. Позже в министерстве заявили, что два больших моста в Киеве, а именно, мост Метро и мост Патона, находятся в аварийном состоянии.

https://ria.ru/20230724/ukraina-1885836200.html

киев

украина

кировоградская область

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в мире, киев, украина, кировоградская область, владимир зеленский, денис шмыгаль