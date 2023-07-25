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В Киеве состояние мостов назвали критическим - РИА Новости, 25.07.2023
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23:10 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/most-1886275831.html
В Киеве состояние мостов назвали критическим
В Киеве состояние мостов назвали критическим - РИА Новости, 25.07.2023
В Киеве состояние мостов назвали критическим
В Киеве наблюдается самая критическая в стране ситуация с состоянием мостов, заявил директор предприятия "Государственный дорожный научно-исследовательский... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T23:10
2023-07-25T23:10
в мире
киев
украина
кировоградская область
владимир зеленский
денис шмыгаль
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Киеве наблюдается самая критическая в стране ситуация с состоянием мостов, заявил директор предприятия "Государственный дорожный научно-исследовательский институт" Артем Безуглый. "Всего на Украине на балансе разных балансосодержателей более 28 тысяч мостовых сооружений. Комиссия собрала уже информацию по поводу 23 тысяч. Насчитывается десять процентов неработоспособных аварийных мостов. Самая критическая ситуация - в городе Киев", - заявил он украинскому изданию "Суспильне" (Общественное). Также он добавил, что на данный момент проверка мостов осуществляется в Кировоградской области. Ранее проверки мостов проходили в Ровно, Житомире и в столице. В конце июня премьер Украины Денис Шмыгаль также сообщал совету национальной безопасности и обороны о плохом состоянии мостов и мостовых переходов в крупнейших городах, в частности, в Киеве. Владимир Зеленский заявил о решении создать комиссию по проверке мостов и путепроводов по всей стране. Позже в министерстве заявили, что два больших моста в Киеве, а именно, мост Метро и мост Патона, находятся в аварийном состоянии.
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в мире, киев, украина, кировоградская область, владимир зеленский, денис шмыгаль
В мире, Киев, Украина, Кировоградская область, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль
В Киеве состояние мостов назвали критическим

Эксперт Безуглый: в Киеве зафиксировали самую критическую ситуацию с состоянием мостов

© AP Photo / Efrem LukatskyПешеходный мост в центре Киева, поврежденный взрывом
Пешеходный мост в центре Киева, поврежденный взрывом - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Пешеходный мост в центре Киева, поврежденный взрывом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. В Киеве наблюдается самая критическая в стране ситуация с состоянием мостов, заявил директор предприятия "Государственный дорожный научно-исследовательский институт" Артем Безуглый.
"Всего на Украине на балансе разных балансосодержателей более 28 тысяч мостовых сооружений. Комиссия собрала уже информацию по поводу 23 тысяч. Насчитывается десять процентов неработоспособных аварийных мостов. Самая критическая ситуация - в городе Киев", - заявил он украинскому изданию "Суспильне" (Общественное).
Также он добавил, что на данный момент проверка мостов осуществляется в Кировоградской области. Ранее проверки мостов проходили в Ровно, Житомире и в столице.
В конце июня премьер Украины Денис Шмыгаль также сообщал совету национальной безопасности и обороны о плохом состоянии мостов и мостовых переходов в крупнейших городах, в частности, в Киеве. Владимир Зеленский заявил о решении создать комиссию по проверке мостов и путепроводов по всей стране. Позже в министерстве заявили, что два больших моста в Киеве, а именно, мост Метро и мост Патона, находятся в аварийном состоянии.
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В миреКиевУкраинаКировоградская областьВладимир ЗеленскийДенис Шмыгаль
 
 
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