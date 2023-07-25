Рейтинг@Mail.ru
В Сети испугались ответа России после отчаянной выходки Киева - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 25.07.2023 (обновлено: 14:41 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/most-1886169138.html
В Сети испугались ответа России после отчаянной выходки Киева
В Сети испугались ответа России после отчаянной выходки Киева - РИА Новости, 25.07.2023
В Сети испугались ответа России после отчаянной выходки Киева
Пользователи Twitter осудили министра обороны Украины Алексея Резникова после заявления в интервью CNN о планах нанести новые удары по Крымскому мосту. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:20
2023-07-25T14:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
алексей резников
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554238_210:65:3071:1674_1920x0_80_0_0_c30f2bcf79d374cf0a57e91f29788e7a.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили министра обороны Украины Алексея Резникова после заявления в интервью CNN о планах нанести новые удары по Крымскому мосту. "А что же случилось с их тезисом о том, что Украина побеждает?" — написал один из комментаторов. "Мечтать не вредно", — отметил другой. "Скоро вам будет нечем будет атаковать", — добавил третий. "Вы даже не представляете, во что ввязываетесь", — поделился мнением еще один пользователь."Вы только еще больше разозлите Россию", — резюмировали читатели. В Кремле не раз подчеркивали, что используемые киевским режимом террористические методы только подтверждают необходимость достижения всех целей спецоперации.
https://ria.ru/20230725/most-1886124517.html
https://ria.ru/20230717/most-1884707249.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856554238_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_03e6e617d018f1349a8832fee1a69924.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, алексей резников, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины
В Сети испугались ответа России после отчаянной выходки Киева

Пользователи Twitter призвали не злить Россию после угрозы МО Украины вновь атаковать Крым

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили министра обороны Украины Алексея Резникова после заявления в интервью CNN о планах нанести новые удары по Крымскому мосту.
"А что же случилось с их тезисом о том, что Украина побеждает?" — написал один из комментаторов.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Захарова рассказала, кто оплатит попытки Киева атаковать Крымский мост
11:57
"Мечтать не вредно", — отметил другой.
"Скоро вам будет нечем будет атаковать", — добавил третий.
"Вы даже не представляете, во что ввязываетесь", — поделился мнением еще один пользователь.
"Вы только еще больше разозлите Россию", — резюмировали читатели.
В Кремле не раз подчеркивали, что используемые киевским режимом террористические методы только подтверждают необходимость достижения всех целей спецоперации.
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
"Этот вариант исключать нельзя". Что известно о подрыве Крымского моста
17 июля, 17:45
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевАлексей РезниковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала