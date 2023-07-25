https://ria.ru/20230725/most-1886169138.html

В Сети испугались ответа России после отчаянной выходки Киева

В Сети испугались ответа России после отчаянной выходки Киева - РИА Новости, 25.07.2023

В Сети испугались ответа России после отчаянной выходки Киева

Пользователи Twitter осудили министра обороны Украины Алексея Резникова после заявления в интервью CNN о планах нанести новые удары по Крымскому мосту. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T14:20

2023-07-25T14:20

2023-07-25T14:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

киев

алексей резников

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили министра обороны Украины Алексея Резникова после заявления в интервью CNN о планах нанести новые удары по Крымскому мосту. "А что же случилось с их тезисом о том, что Украина побеждает?" — написал один из комментаторов. "Мечтать не вредно", — отметил другой. "Скоро вам будет нечем будет атаковать", — добавил третий. "Вы даже не представляете, во что ввязываетесь", — поделился мнением еще один пользователь."Вы только еще больше разозлите Россию", — резюмировали читатели. В Кремле не раз подчеркивали, что используемые киевским режимом террористические методы только подтверждают необходимость достижения всех целей спецоперации.

https://ria.ru/20230725/most-1886124517.html

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украина

россия

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в мире, украина, россия, киев, алексей резников, вооруженные силы украины