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В Сети испугались ответа России после отчаянной выходки Киева
В Сети испугались ответа России после отчаянной выходки Киева - РИА Новости, 25.07.2023
В Сети испугались ответа России после отчаянной выходки Киева
Пользователи Twitter осудили министра обороны Украины Алексея Резникова после заявления в интервью CNN о планах нанести новые удары по Крымскому мосту. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T14:20
2023-07-25T14:20
2023-07-25T14:41
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алексей резников
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили министра обороны Украины Алексея Резникова после заявления в интервью CNN о планах нанести новые удары по Крымскому мосту. "А что же случилось с их тезисом о том, что Украина побеждает?" — написал один из комментаторов. "Мечтать не вредно", — отметил другой. "Скоро вам будет нечем будет атаковать", — добавил третий. "Вы даже не представляете, во что ввязываетесь", — поделился мнением еще один пользователь."Вы только еще больше разозлите Россию", — резюмировали читатели. В Кремле не раз подчеркивали, что используемые киевским режимом террористические методы только подтверждают необходимость достижения всех целей спецоперации.
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в мире, украина, россия, киев, алексей резников, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины
В Сети испугались ответа России после отчаянной выходки Киева
Пользователи Twitter призвали не злить Россию после угрозы МО Украины вновь атаковать Крым
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter осудили министра обороны Украины Алексея Резникова после заявления в интервью CNN о планах нанести новые удары по Крымскому мосту.
"А что же случилось с их тезисом о том, что Украина побеждает?" — написал один из комментаторов.
Захарова рассказала, кто оплатит попытки Киева атаковать Крымский мост
"Мечтать не вредно", — отметил другой.
"Скоро вам будет нечем будет атаковать", — добавил третий.
"Вы даже не представляете, во что ввязываетесь", — поделился мнением еще один пользователь.
"Вы только еще больше разозлите Россию", — резюмировали читатели.
В Кремле не раз подчеркивали, что используемые киевским режимом террористические методы только подтверждают необходимость достижения всех целей спецоперации.
"Этот вариант исключать нельзя". Что известно о подрыве Крымского моста