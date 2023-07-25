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Захарова рассказала, кто оплатит попытки Киева атаковать Крымский мост

Захарова рассказала, кто оплатит попытки Киева атаковать Крымский мост - РИА Новости, 25.07.2023

Захарова рассказала, кто оплатит попытки Киева атаковать Крымский мост

США, Британия и Евросоюз будут оплачивать продолжающиеся попытки киевского режима нанести удары по Крымскому мосту, заявила официальный представитель МИД России РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T11:57

2023-07-25T11:57

2023-07-25T11:57

чп на крымском мосту

следственный комитет россии (ск рф)

мария захарова

евросоюз

украина

в мире

алексей резников

сша

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. США, Британия и Евросоюз будут оплачивать продолжающиеся попытки киевского режима нанести удары по Крымскому мосту, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале. "США, Британия вместе с ЕС будут это оплачивать", - написала она, комментируя заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Киев продолжит нанесение ударов по Крымскому мосту. Резников ранее в интервью телеканалу CNN назвал объекты, которые Украина атаковала в Крыму, и Крымский мост "законными целями", нападения на которые, по его словам, "снижает боеспособность" РФ. Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. Служба безопасности Украины фактически признала причастность к организации этой атаки. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.

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чп на крымском мосту, следственный комитет россии (ск рф), мария захарова, евросоюз, украина, в мире, алексей резников, сша