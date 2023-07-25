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Захарова рассказала, кто оплатит попытки Киева атаковать Крымский мост - РИА Новости, 25.07.2023
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11:57 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/most-1886124517.html
Захарова рассказала, кто оплатит попытки Киева атаковать Крымский мост
Захарова рассказала, кто оплатит попытки Киева атаковать Крымский мост - РИА Новости, 25.07.2023
Захарова рассказала, кто оплатит попытки Киева атаковать Крымский мост
США, Британия и Евросоюз будут оплачивать продолжающиеся попытки киевского режима нанести удары по Крымскому мосту, заявила официальный представитель МИД России РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T11:57
2023-07-25T11:57
чп на крымском мосту
следственный комитет россии (ск рф)
мария захарова
евросоюз
украина
в мире
алексей резников
сша
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. США, Британия и Евросоюз будут оплачивать продолжающиеся попытки киевского режима нанести удары по Крымскому мосту, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале. "США, Британия вместе с ЕС будут это оплачивать", - написала она, комментируя заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Киев продолжит нанесение ударов по Крымскому мосту. Резников ранее в интервью телеканалу CNN назвал объекты, которые Украина атаковала в Крыму, и Крымский мост "законными целями", нападения на которые, по его словам, "снижает боеспособность" РФ. Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. Служба безопасности Украины фактически признала причастность к организации этой атаки. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.
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чп на крымском мосту, следственный комитет россии (ск рф), мария захарова, евросоюз, украина, в мире, алексей резников, сша
ЧП на Крымском мосту, Следственный комитет России (СК РФ), Мария Захарова, Евросоюз, Украина, В мире, Алексей Резников, США
Захарова рассказала, кто оплатит попытки Киева атаковать Крымский мост

Захарова: США, Британия и ЕС будут оплачивать попытки Украины атаковать Крымский мост

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. США, Британия и Евросоюз будут оплачивать продолжающиеся попытки киевского режима нанести удары по Крымскому мосту, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.
"США, Британия вместе с ЕС будут это оплачивать", - написала она, комментируя заявление министра обороны Украины Алексея Резникова о том, что Киев продолжит нанесение ударов по Крымскому мосту.
Поврежденный Крымский мост, июль 2023 - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Пострадавшую при подрыве Крымского моста девочку выписали из больницы
Вчера, 16:38
Резников ранее в интервью телеканалу CNN назвал объекты, которые Украина атаковала в Крыму, и Крымский мост "законными целями", нападения на которые, по его словам, "снижает боеспособность" РФ.
Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. Служба безопасности Украины фактически признала причастность к организации этой атаки.
СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь.
ЧП на Крымском мосту
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

Поврежденная часть Крымского моста

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

Инсталляция - символы Z и V на фоне Крымского моста

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

На месте происшествия работают экстренные службы.

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

На месте происшествия работают экстренные службы.

© Национальный антитеррористический комитет
3 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

Пассажирский поезд на Крымском мосту

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

Паромы на Керченской переправе

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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5 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Работает Керченская паромная переправа.

Люди у паромной переправы

Работает Керченская паромная переправа.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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6 из 12
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

Информационное табло на шоссе о закрытии движения по Крымскому мосту

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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7 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

© Национальный антитеррористический комитет
8 из 12
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Большой десантный корабль ВМФ РФ у Крымского моста

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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9 из 12
© Национальный антитеррористический комитет

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

Обстановка на Крымском мосту. Кадр видео

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

© Национальный антитеррористический комитет
10 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

Перекрытие движения на Крымском мосту

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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11 из 12
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанк

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Керченская паромная переправа

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
12 из 12

Киев в три часа ночи атаковал Крымский мост двумя надводными беспилотниками.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 12

Повреждения получила его автодорожная составляющая. Движение машин приостановили.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 12

На месте происшествия работают экстренные службы.

© Национальный антитеррористический комитет
3 из 12

В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Пострадала их несовершеннолетняя дочь, ее госпитализировали.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 12

Власти Крыма и Кубани призвали жителей и туристов воздержаться от поездок через мост и выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
5 из 12

Работает Керченская паромная переправа.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
6 из 12

Следователи устанавливают причастных к организации атаки.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 12

СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт".

© Национальный антитеррористический комитет
8 из 12

Решение о возможности запуска движения машин примут в ближайшие часы, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
9 из 12

Он отметил, что сейчас прорабатываются технологические решения по восстановлению Крымского моста.

© Национальный антитеррористический комитет
10 из 12

Водолазы заканчивают осмотр опор автомобильной части.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
11 из 12

Ответом на атаку в конечной перспективе станет достижение всех целей спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ЧП на Крымском мостуСледственный комитет России (СК РФ)Мария ЗахароваЕвросоюзУкраинаВ миреАлексей РезниковСША
 
 
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