https://ria.ru/20230725/most-1886102964.html

Министр обороны Украины угрожает новыми атаками на Крымский мост

Министр обороны Украины угрожает новыми атаками на Крымский мост - РИА Новости, 25.07.2023

Министр обороны Украины угрожает новыми атаками на Крымский мост

Украинские войска продолжат наносить удары по Крымскому мосту, заявил глава Минобороны страны Алексей Резников в интервью телеканалу CNN. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T10:28

2023-07-25T10:28

2023-07-25T13:28

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

алексей резников

вооруженные силы украины

крымский мост

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска продолжат наносить удары по Крымскому мосту, заявил глава Минобороны страны Алексей Резников в интервью телеканалу CNN. Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что террористические методы, используемые киевским режимом, еще больше убеждают в необходимости полного выполнения целей спецоперации. "Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина продолжит совершать нападения на... Крым и Крымский мост, связывающий его с материковой Россией", - сообщает телеканал. Резников в интервью телеканалу назвал объекты, которые Украина атаковала в Крыму, и Крымский мост "законными целями", нападения на которые, по его словам, "снижает боеспособность" РФ. "Это нормальная тактика - разрушать логистические линии врага, чтобы лишить возможности получить больше боеприпасов, больше топлива, больше пищи и так далее. Поэтому мы будем использовать эту тактику против них", - заявил Резников в ответ на вопрос, состоит ли цель Киева в выведении из строя Крымского моста навсегда. Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ. Служба безопасности Украины фактически признала причастность к организации этой атаки. Кроме того, в тот же день замминистра обороны Украины Анна Маляр, комментируя теракт на Крымском мосту в октябре прошлого года, в своем телеграм-канале писала: "273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику". Произошедшее на Крымском мосту - очередной теракт киевского режима, заявил 17 июля Владимир Путин. Готовятся предложения для президента РФ по повышению безопасности Крымского моста, сообщил журналистам на следующий день пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886073499.html

https://ria.ru/20230724/vzryvchatka-1885933883.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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