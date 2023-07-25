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Движение на Крымском мосту открыли после остановки более чем на три часа - РИА Новости, 25.07.2023
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00:46 25.07.2023 (обновлено: 01:03 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/most-1886068451.html
Движение на Крымском мосту открыли после остановки более чем на три часа
Движение на Крымском мосту открыли после остановки более чем на три часа - РИА Новости, 25.07.2023
Движение на Крымском мосту открыли после остановки более чем на три часа
Крымский мост вновь открыт для движения автомобилей в обоих направлениях после перекрытия движения по автодорожной части, сообщается в оперативном... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T00:46
2023-07-25T01:03
россия
следственный комитет россии (ск рф)
крымский мост
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Крымский мост вновь открыт для движения автомобилей в обоих направлениях после перекрытия движения по автодорожной части, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.Информация о временной остановке движения поступила в четвертый раз за сутки в 21.18 вечера. Власти Крыма уточнили, что эти меры необходимы в целях безопасности."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в публикации. Ночью 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, в результате атаки пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь.Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), крымский мост, общество
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Крымский мост, Общество
Движение на Крымском мосту открыли после остановки более чем на три часа

Движение на Крымском мосту открыли в обе стороны после остановки более чем на три часа

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Крымский мост вновь открыт для движения автомобилей в обоих направлениях после перекрытия движения по автодорожной части, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.
Информация о временной остановке движения поступила в четвертый раз за сутки в 21.18 вечера. Власти Крыма уточнили, что эти меры необходимы в целях безопасности.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в публикации.
Ночью 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, в результате атаки пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь.
Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Крымский мостОбщество
 
 
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