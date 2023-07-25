https://ria.ru/20230725/most-1886068451.html

Движение на Крымском мосту открыли после остановки более чем на три часа

Движение на Крымском мосту открыли после остановки более чем на три часа - РИА Новости, 25.07.2023

Движение на Крымском мосту открыли после остановки более чем на три часа

Крымский мост вновь открыт для движения автомобилей в обоих направлениях после перекрытия движения по автодорожной части, сообщается в оперативном... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T00:46

2023-07-25T00:46

2023-07-25T01:03

россия

следственный комитет россии (ск рф)

крымский мост

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Крымский мост вновь открыт для движения автомобилей в обоих направлениях после перекрытия движения по автодорожной части, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на транспортном переходе.Информация о временной остановке движения поступила в четвертый раз за сутки в 21.18 вечера. Власти Крыма уточнили, что эти меры необходимы в целях безопасности."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", — говорится в публикации. Ночью 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, в результате атаки пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта — в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь.Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй — к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы.

https://ria.ru/20230724/koridor-1885943956.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), крымский мост, общество