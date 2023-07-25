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На Крымском мосту возобновили движение авто в направлении Кубани
На Крымском мосту возобновили движение авто в направлении Кубани - РИА Новости, 25.07.2023
На Крымском мосту возобновили движение авто в направлении Кубани
Крымский мост открыт для движения автомобилей со стороны Крыма, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T00:27
2023-07-25T00:27
2023-07-25T01:01
крымский мост
авто
россия
происшествия
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Крымский мост открыт для движения автомобилей со стороны Крыма, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе.Сообщение о временной остановке движения поступило в четвертый раз за сутки в 21.18 мск. Это не первый подобный случай после 17 июля, когда Украина атаковала мост надводными беспилотниками. Ранее власти Крыма уточнили, что движение на мосту перекрывают в целях безопасности."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено с полуострова в направлении Краснодарского края. Со стороны Тамани движение еще перекрыто", - говорится в сообщении.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
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крымский мост, авто, россия, происшествия, краснодарский край
Крымский мост, Авто, Россия, Происшествия, Краснодарский край
На Крымском мосту возобновили движение авто в направлении Кубани
Телеграм-канал: на Крымском мосту возобновили движение авто в направлении Кубани