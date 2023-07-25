https://ria.ru/20230725/most-1886067423.html

На Крымском мосту возобновили движение авто в направлении Кубани

На Крымском мосту возобновили движение авто в направлении Кубани - РИА Новости, 25.07.2023

На Крымском мосту возобновили движение авто в направлении Кубани

Крымский мост открыт для движения автомобилей со стороны Крыма, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T00:27

2023-07-25T00:27

2023-07-25T01:01

крымский мост

авто

россия

происшествия

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Крымский мост открыт для движения автомобилей со стороны Крыма, сообщается в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе.Сообщение о временной остановке движения поступило в четвертый раз за сутки в 21.18 мск. Это не первый подобный случай после 17 июля, когда Украина атаковала мост надводными беспилотниками. Ранее власти Крыма уточнили, что движение на мосту перекрывают в целях безопасности."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено с полуострова в направлении Краснодарского края. Со стороны Тамани движение еще перекрыто", - говорится в сообщении.Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.

https://ria.ru/20230724/koridor-1885943956.html

https://ria.ru/20230714/krym-1884108217.html

россия

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крымский мост, авто, россия, происшествия, краснодарский край