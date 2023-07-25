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Собянин рассказал о планах превратить Москву в город-курорт
Собянин рассказал о планах превратить Москву в город-курорт - РИА Новости, 25.07.2023
Собянин рассказал о планах превратить Москву в город-курорт
Пять бассейнов с подогревом запустят в столичных парках в ближайшее время, постепенно их число будет расти, "чтобы переплюнуть Сочи, Москва будет город-курорт", РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T18:09
2023-07-25T18:09
2023-07-25T19:09
общество
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восточный административный округ (москва)
сергей собянин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пять бассейнов с подогревом запустят в столичных парках в ближайшее время, постепенно их число будет расти, "чтобы переплюнуть Сочи, Москва будет город-курорт", сообщил в личном блоге во вторник мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в Москве планируется сделать открытые бассейны с подогревом в каждом районе и в парках. "Пять бассейнов запускаем в парках в ближайшее время, плюс департамент жилищно-коммунального хозяйства запускает в след году около 10 таких бассейнов, и постепенно будем развивать, наращивать, чтобы переплюнуть Сочи, и Москва будет город-курорт", - сказал Собянин на встрече с жителями Восточного административного округа.
https://ria.ru/20230725/proezd-1886211195.html
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сочи
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общество, москва, сочи, восточный административный округ (москва), сергей собянин, новости - туризм
Общество, Москва, Сочи, Восточный административный округ (Москва), Сергей Собянин, Туризм, Новости - Туризм
Собянин рассказал о планах превратить Москву в город-курорт
Собянин: в московских парках запустят пять бассейнов с подогревом