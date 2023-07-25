https://ria.ru/20230725/moskva-1886232618.html

Собянин рассказал о планах превратить Москву в город-курорт

Собянин рассказал о планах превратить Москву в город-курорт - РИА Новости, 25.07.2023

Собянин рассказал о планах превратить Москву в город-курорт

Пять бассейнов с подогревом запустят в столичных парках в ближайшее время, постепенно их число будет расти, "чтобы переплюнуть Сочи, Москва будет город-курорт", РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T18:09

2023-07-25T18:09

2023-07-25T19:09

общество

москва

сочи

восточный административный округ (москва)

сергей собянин

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Пять бассейнов с подогревом запустят в столичных парках в ближайшее время, постепенно их число будет расти, "чтобы переплюнуть Сочи, Москва будет город-курорт", сообщил в личном блоге во вторник мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в Москве планируется сделать открытые бассейны с подогревом в каждом районе и в парках. "Пять бассейнов запускаем в парках в ближайшее время, плюс департамент жилищно-коммунального хозяйства запускает в след году около 10 таких бассейнов, и постепенно будем развивать, наращивать, чтобы переплюнуть Сочи, и Москва будет город-курорт", - сказал Собянин на встрече с жителями Восточного административного округа.

https://ria.ru/20230725/proezd-1886211195.html

москва

сочи

восточный административный округ (москва)

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общество, москва, сочи, восточный административный округ (москва), сергей собянин, новости - туризм