https://ria.ru/20230725/moskva-1886208764.html
Более 800 объектов обеспечили энергоснабжением в Москве с начала года
Более 800 объектов обеспечили энергоснабжением в Москве с начала года - РИА Новости, 25.07.2023
Более 800 объектов обеспечили энергоснабжением в Москве с начала года
Специалисты комплекса городского хозяйства за первое полугодие 2023 года подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 800 значимых... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:28
2023-07-25T16:28
2023-07-25T16:28
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства за первое полугодие 2023 года подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 800 значимых объектов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вопросам организации надежного энергоснабжения значимых объектов уделяется особое внимание, профильными службами осуществляется постоянный контроль бесперебойной подачи электроэнергии столичным учреждениям. За первое полугодие подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 800 значимых объектов, в том числе 583 - транспортной инфраструктуры, 14 учреждений образования, 30 - спорта и 26 - здравоохранения, 156 жилых домов", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что в рамках работ энергетики проложили более 500 километров электросетей напряжением 0,4, 10 и 20 киловатт. Общая мощность присоединенных объектов составляет более 150 мегаватт. "Все мероприятия проводились с применением современной спецтехники, при прокладке новых линий используем метод горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейный способ. Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все значимые объекты обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.
https://ria.ru/20230724/kollektor-1885957681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства за первое полугодие 2023 года подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 800 значимых объектов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Вопросам организации надежного энергоснабжения значимых объектов уделяется особое внимание, профильными службами осуществляется постоянный контроль бесперебойной подачи электроэнергии столичным учреждениям. За первое полугодие подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 800 значимых объектов, в том числе 583 - транспортной инфраструктуры, 14 учреждений образования, 30 - спорта и 26 - здравоохранения, 156 жилых домов", - сказал Бирюков.
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Заммэра рассказал, что в рамках работ энергетики проложили более 500 километров электросетей напряжением 0,4, 10 и 20 киловатт. Общая мощность присоединенных объектов составляет более 150 мегаватт.
"Все мероприятия проводились с применением современной спецтехники, при прокладке новых линий используем метод горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейный способ. Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все значимые объекты обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.