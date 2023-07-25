Рейтинг@Mail.ru
Более 800 объектов обеспечили энергоснабжением в Москве с начала года - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/moskva-1886208764.html
Более 800 объектов обеспечили энергоснабжением в Москве с начала года
Более 800 объектов обеспечили энергоснабжением в Москве с начала года - РИА Новости, 25.07.2023
Более 800 объектов обеспечили энергоснабжением в Москве с начала года
Специалисты комплекса городского хозяйства за первое полугодие 2023 года подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 800 значимых... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T16:28
2023-07-25T16:28
москва
петр бирюков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880670103_0:162:3231:1979_1920x0_80_0_0_3597436e8da35dd1f01385b9207395d2.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства за первое полугодие 2023 года подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 800 значимых объектов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вопросам организации надежного энергоснабжения значимых объектов уделяется особое внимание, профильными службами осуществляется постоянный контроль бесперебойной подачи электроэнергии столичным учреждениям. За первое полугодие подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 800 значимых объектов, в том числе 583 - транспортной инфраструктуры, 14 учреждений образования, 30 - спорта и 26 - здравоохранения, 156 жилых домов", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что в рамках работ энергетики проложили более 500 километров электросетей напряжением 0,4, 10 и 20 киловатт. Общая мощность присоединенных объектов составляет более 150 мегаватт. "Все мероприятия проводились с применением современной спецтехники, при прокладке новых линий используем метод горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейный способ. Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все значимые объекты обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.
https://ria.ru/20230724/kollektor-1885957681.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880670103_500:0:3231:2048_1920x0_80_0_0_665c1544e7877056fe04601e01a246c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков
Москва, Петр Бирюков

Более 800 объектов обеспечили энергоснабжением в Москве с начала года

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Небоскребы делового центра "Москва-сити"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства за первое полугодие 2023 года подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 800 значимых объектов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Вопросам организации надежного энергоснабжения значимых объектов уделяется особое внимание, профильными службами осуществляется постоянный контроль бесперебойной подачи электроэнергии столичным учреждениям. За первое полугодие подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 800 значимых объектов, в том числе 583 - транспортной инфраструктуры, 14 учреждений образования, 30 - спорта и 26 - здравоохранения, 156 жилых домов", - сказал Бирюков.
Сотрудник организации Москоллектор осматривает коммуникации коллекторного комплекса - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Модернизация коллектора "Профсоюзный" проведена на юго-западе Москвы
Вчера, 14:46
Заммэра рассказал, что в рамках работ энергетики проложили более 500 километров электросетей напряжением 0,4, 10 и 20 киловатт. Общая мощность присоединенных объектов составляет более 150 мегаватт.
"Все мероприятия проводились с применением современной спецтехники, при прокладке новых линий используем метод горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейный способ. Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все значимые объекты обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.
 
МоскваПетр Бирюков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала