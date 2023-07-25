https://ria.ru/20230725/moskva-1886208764.html

Более 800 объектов обеспечили энергоснабжением в Москве с начала года

Более 800 объектов обеспечили энергоснабжением в Москве с начала года - РИА Новости, 25.07.2023

Более 800 объектов обеспечили энергоснабжением в Москве с начала года

Специалисты комплекса городского хозяйства за первое полугодие 2023 года подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 800 значимых... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T16:28

2023-07-25T16:28

2023-07-25T16:28

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства за первое полугодие 2023 года подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 800 значимых объектов, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вопросам организации надежного энергоснабжения значимых объектов уделяется особое внимание, профильными службами осуществляется постоянный контроль бесперебойной подачи электроэнергии столичным учреждениям. За первое полугодие подключили к электросетям и обеспечили дополнительной мощностью более 800 значимых объектов, в том числе 583 - транспортной инфраструктуры, 14 учреждений образования, 30 - спорта и 26 - здравоохранения, 156 жилых домов", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что в рамках работ энергетики проложили более 500 километров электросетей напряжением 0,4, 10 и 20 киловатт. Общая мощность присоединенных объектов составляет более 150 мегаватт. "Все мероприятия проводились с применением современной спецтехники, при прокладке новых линий используем метод горизонтально-направленного бурения, то есть бестраншейный способ. Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все значимые объекты обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.

https://ria.ru/20230724/kollektor-1885957681.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков