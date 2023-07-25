https://ria.ru/20230725/moskva-1886107078.html

Бочкарев: на станции метро "Яхромская" смонтировали панно о жизни Москвы

Бочкарев: на станции метро "Яхромская" смонтировали панно о жизни Москвы - РИА Новости, 25.07.2023

Бочкарев: на станции метро "Яхромская" смонтировали панно о жизни Москвы

На строящейся станции "Яхромская" участка продления Люблинско-Дмитровской линии метро в Москве завершен монтаж художественного панно, рассказывающего о жизни... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T10:45

2023-07-25T10:45

2023-07-25T10:45

стройкомплекс москвы

москва

андрей бочкарев

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МОСКВА, 25 июл - РИА Недвижимость. На строящейся станции "Яхромская" участка продления Люблинско-Дмитровской линии метро в Москве завершен монтаж художественного панно, рассказывающего о жизни города в 1947 году, рассказал заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. "Конструкции панно размером 160 на 5 метров полностью собраны и установлены на путевую стену станции. 22 сюжета о жизни москвичей в середине прошлого века на 111 панелях, где одна графическая история перетекает в другую, сложились в единую композицию. Полюбоваться ей можно будет после открытия станции, пройдя по платформе вдоль пути, ведущего в центр города", – цитирует его слова пресс-служба стройкомплекса Москвы. Заммэра напомнил, что авторами композиции стали архитекторы Николай Шумаков и Александр Некрасов, а также художник Александр Рукавишников. Тематика облика станции - юбилей города в 1947 году – связана с расположенной рядом улицей 800-летия Москвы. В сообщении также уточняется, что работы по установке панно заняли около двух недель. Смонтированная художественная композиция будет сочетаться с другими элементами архитектурной отделки "Яхромской": на платформенном участке идет монтаж алюминиевых панелей в цветах Москвы – красном и белом, в частности, приступили к отделке противоположной от панно путевой стены, колонн и потолка. Станция "Яхромская" строится вдоль Дмитровского шоссе межу Яхромским проездом и улицей 800-летия Москвы. Вместе со станциями "Лианозово" и "Физтех" она станет частью северного продления ветки.

https://realty.ria.ru/20230724/bochkarev-1885993023.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

стройкомплекс москвы, москва, андрей бочкарев