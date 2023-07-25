https://ria.ru/20230725/moshenniki-1886094397.html

В ВТБ предупредили о мошенниках, предлагающих заработать на просмотрах

В ВТБ предупредили о мошенниках, предлагающих заработать на просмотрах - РИА Новости, 25.07.2023

В ВТБ предупредили о мошенниках, предлагающих заработать на просмотрах

Мошенники придумали новую уловку для обмана россиян — теперь они обещают по 360 тысяч рублей в месяц за просмотры товаров в интернет-магазинах, сообщила... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T09:36

2023-07-25T09:36

2023-07-25T10:31

втб

безопасность

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Мошенники придумали новую уловку для обмана россиян — теперь они обещают по 360 тысяч рублей в месяц за просмотры товаров в интернет-магазинах, сообщила пресс-служба ВТБ. "По данным ВТБ, россиянам стали поступать сообщения в мессенджерах с зарубежного номера телефона. Им предлагают просматривать товары в интернет-магазине, обещая выплачивать до 30 тысяч рублей в день и до 360 тысяч в месяц", — говорится в релизе. Для подтверждения участия и уточнения условий работы клиентов просят отправить ответное сообщение и связаться с администратором в удобном мессенджере. Схема работает по принципу пирамиды: нового сотрудника просят внести на счет "работодателя" небольшую сумму, которая будет ежеминутно увеличиваться в зависимости от числа просмотров товаров. Чем больше жертва вкладывает собственных денег, тем больше обещают доходность. "Но вывести "заработанные" деньги у жертвы уже не получится, поэтому клиент просто теряет свои средства", — предупредили в ВТБ. В банке призывают не реагировать на такие рассылки, не гнаться за легкой доходностью и обращать внимание на номер телефона, с которого приходит сообщение, — даже если аккаунт похож на официальный. О подозрительных звонках можно сообщать экспертам ВТБ через чат-бот — все подобные заявки обрабатываются, а мошеннические номера телефонов блокируются, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230719/moshenniki-1885072618.html

https://ria.ru/20230716/perevody-1884434381.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

втб, безопасность