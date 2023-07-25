https://ria.ru/20230725/moldavia-1886266779.html

Кишинев выстраивает систему уничтожения Гагаузии, заявил депутат оппозиции

Кишинев выстраивает систему уничтожения Гагаузии, заявил депутат оппозиции - РИА Новости, 25.07.2023

Кишинев выстраивает систему уничтожения Гагаузии, заявил депутат оппозиции

Независимый депутат парламента Молдавии, представитель оппозиционной непарламентской партии "Возрождение" Александр Суходольский заявил РИА Новости, что власти... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T21:15

2023-07-25T21:15

2023-07-25T21:15

в мире

гагаузия

молдавия

кишинев

евгения гуцул

снг

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 25 июл - РИА Новости. Независимый депутат парламента Молдавии, представитель оппозиционной непарламентской партии "Возрождение" Александр Суходольский заявил РИА Новости, что власти республики выстроили целую систему, направленную на уничтожение Гагаузской автономии. Весной в Гагаузии состоялись выборы главы региона, победу одержала представитель оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании, в отношении ее лидеров возбуждены уголовные дела. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация новой главы Гагаузии, однако никто из представителей молдавских властей не приехал на церемонию. Согласно законодательству, глава автономии является членом правительства Молдавии. "То, что президент Молдовы затягивает подписание документа, который позволит Гуцул стать полноправным членом правительства, – это общая система, направленная на уничтожение Гагаузской автономии. Это та практика, которую избрала правящая партия (партия "Действие и солидарность" - ред.) во главе с президентом непосредственно на уничтожение всех правовых полномочий Гагаузской автономии", - заявил Суходольский. Он напомнил, что в 1994 году гагаузский народ получил право на образование своей автономии в составе Молдавии, у которой согласно Закону об особом правовом статусе Гагаузии есть свои полномочия. И президент республики их обязана соблюдать, следовательно, подписание документа о назначении нового главы региона членом правительства - прямая обязанность Санду. "Мы видим, что выхолащиваются из системы госвласти наши права Гагаузской автономии. Из последнего - атака на бюджет автономии. Наши люди работают и пополняют бюджет республики и трансферты обязаны возвращаться в автономию. Но правящая партия выдвинула законопроект, связанный с невозвратом НДС в Гагаузию - огромной суммой денег, нами заслуженной", - подчеркнул депутат. По его мнению, центральные власти планомерно провоцируют жителей автономии на конфликт. "Мы - часть республики, мы ее жители. Да, с особым правовым статусом. Мы – Гагаузская автономия, которая всегда развивалась в составе Республики Молдова. Мы платили налоги, мы трудились за наше общее будущее рядом с нашими братьями-молдаванами. И то, что сегодня происходит, это вопиющий факт. Люди очень серьезно наблюдают за всеми этими процессами. Настроения очень горячие. Но, естественно, мне как жителю автономии не хотелось бы, чтобы ситуация выходила за рамки закона. На что провоцирует нынешняя власть, чтобы показать, что будто Гагаузия – это сепаратистский регион, который дестабилизируют ситуацию в республики", - отметил Суходольский. По его словам, власти Гагаузии сделают все возможное, чтобы о давлении Кишинева на автономию услышали на международных площадках. "Весь политический класс в автономии заявляет о том, что сегодня идет серьезная атака на Гагаузию со стороны центральных властей. Недавно Народное собрание Гагаузии провело специальное заседание в связи с инициативой правящей партии Молдовы о сокращении бюджета автономии. Я как депутат парламента Молдовы родом из Гагаузии... буду принимать участие в том, чтобы нас услышали и на международных площадках. И я уверен, что будут серьезные заявления и со стороны законодательного органа Гагаузии. И нас услышат", - подчеркнул Суходольский. Он добавил, что Гагаузия может обратиться за помощью в первую очередь к своим давним партнерам – к Турции, а также к России и остальным странам СНГ. Ранее в понедельник депутаты Народного собрания призвали Кишинев отозвать инициативу о сокращении бюджета региона, такое решение они приняли по итогам специального заседания. Накануне депутат от ПДС Раду Мариан представил законопроект, предполагающий сокращение бюджета Гагаузской автономии на 500 миллионов леев (27 миллионов долларов). По его словам, центральный республиканский бюджет недополучил 640 миллионов леев (35,4 миллиона долларов) от возврата НДС из бюджетных ассигнований автономии. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230530/moldaviya-1874849489.html

https://ria.ru/20230719/moldavia-1885183377.html

https://ria.ru/20230521/gagauziya-1873295906.html

гагаузия

молдавия

кишинев

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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, снг, таможенный союз