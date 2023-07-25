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Мишустин заявил о важности разворота на Восток России для решения задач - РИА Новости, 25.07.2023
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07:44 25.07.2023 (обновлено: 10:52 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/mishustin-1886080830.html
Мишустин заявил о важности разворота на Восток России для решения задач
Мишустин заявил о важности разворота на Восток России для решения задач - РИА Новости, 25.07.2023
Мишустин заявил о важности разворота на Восток России для решения задач
Без серьезного разворота на Восток и создания новых логистических коридоров в условиях беспрецедентного санкционного давления России будет трудно выполнить... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T07:44
2023-07-25T10:52
экономика
россия
михаил мишустин
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УЛАН-УДЭ, 25 июл - РИА Новости. Без серьезного разворота на Восток и создания новых логистических коридоров в условиях беспрецедентного санкционного давления России будет трудно выполнить стоящие перед страной задачи, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "На сегодняшний день без скажем там серьезного разворота на Восток, без создания новых логистических коридоров будет очень трудно. Конечно, расширение провозных мощностей - это очень важная задача", - сказал он в ходе общения с работниками Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода. Он поблагодарил коллектив завода за их труд. "Вы здесь конкретно на этом заводе занимаетесь тем, чтобы в том числе помочь стране выполнить все задачи, которые перед ней стоят, особенно в условиях такого беспрецедентного санкционного давления, ну и соответственно выполнить национальные цели развития", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230725/ekonomika-1886080521.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о важности разворота на Восток России для решения задач

Мишустин: без серьезного разворота на восток России будет трудно выполнить стоящие задачи

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода. 25 июля 2023
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода. 25 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода. 25 июля 2023
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УЛАН-УДЭ, 25 июл - РИА Новости. Без серьезного разворота на Восток и создания новых логистических коридоров в условиях беспрецедентного санкционного давления России будет трудно выполнить стоящие перед страной задачи, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«
"На сегодняшний день без скажем там серьезного разворота на Восток, без создания новых логистических коридоров будет очень трудно. Конечно, расширение провозных мощностей - это очень важная задача", - сказал он в ходе общения с работниками Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода.
Он поблагодарил коллектив завода за их труд.
"Вы здесь конкретно на этом заводе занимаетесь тем, чтобы в том числе помочь стране выполнить все задачи, которые перед ней стоят, особенно в условиях такого беспрецедентного санкционного давления, ну и соответственно выполнить национальные цели развития", - сказал Мишустин.
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