https://ria.ru/20230725/mishustin-1886080830.html

Мишустин заявил о важности разворота на Восток России для решения задач

Мишустин заявил о важности разворота на Восток России для решения задач - РИА Новости, 25.07.2023

Мишустин заявил о важности разворота на Восток России для решения задач

Без серьезного разворота на Восток и создания новых логистических коридоров в условиях беспрецедентного санкционного давления России будет трудно выполнить... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T07:44

2023-07-25T07:44

2023-07-25T10:52

экономика

россия

михаил мишустин

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УЛАН-УДЭ, 25 июл - РИА Новости. Без серьезного разворота на Восток и создания новых логистических коридоров в условиях беспрецедентного санкционного давления России будет трудно выполнить стоящие перед страной задачи, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "На сегодняшний день без скажем там серьезного разворота на Восток, без создания новых логистических коридоров будет очень трудно. Конечно, расширение провозных мощностей - это очень важная задача", - сказал он в ходе общения с работниками Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода. Он поблагодарил коллектив завода за их труд. "Вы здесь конкретно на этом заводе занимаетесь тем, чтобы в том числе помочь стране выполнить все задачи, которые перед ней стоят, особенно в условиях такого беспрецедентного санкционного давления, ну и соответственно выполнить национальные цели развития", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230725/ekonomika-1886080521.html

россия

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экономика, россия, михаил мишустин