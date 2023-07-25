https://ria.ru/20230725/minzdrav-1886270580.html

Минздрав опубликовал проект о препаратах для прерывания беременности

Минздрав опубликовал проект о препаратах для прерывания беременности - РИА Новости, 25.07.2023

Минздрав опубликовал проект о препаратах для прерывания беременности

Минздрав России опубликовал проект приказа о внесении препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, в... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T22:02

2023-07-25T22:02

2023-07-25T22:19

общество

здоровье

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877971879_0:75:2970:1746_1920x0_80_0_0_a6fb388475a3d15165642b1d9ba21219.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Минздрав России опубликовал проект приказа о внесении препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, в связи с тем что практикуется их отпуск пациентам в аптеках, в том числе без рецептов, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативно-правовая актов."Раздел IV перечня ПКУ дополняется позициями "Мизопростол (лекарственные препараты)" и "Мифепристон (лекарственные препараты)" ‎в связи с тем, что аптечными организациями практикуется их отпуск пациентам, в том числе и без рецептов", - говорится в пояснительной записке к проекту.Прием данных лекарственных препаратов с целью искусственного прерывания беременности вне медицинской организации увеличивает риск осложнений и даже может закончиться летальным исходом для женщины, отмечается в документе.

https://ria.ru/20230705/aborty-1882339311.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье, россия