https://ria.ru/20230725/minzdrav-1886270580.html
Минздрав опубликовал проект о препаратах для прерывания беременности
Минздрав опубликовал проект о препаратах для прерывания беременности - РИА Новости, 25.07.2023
Минздрав опубликовал проект о препаратах для прерывания беременности
Минздрав России опубликовал проект приказа о внесении препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, в... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T22:02
2023-07-25T22:02
2023-07-25T22:19
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Минздрав России опубликовал проект приказа о внесении препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, в связи с тем что практикуется их отпуск пациентам в аптеках, в том числе без рецептов, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативно-правовая актов."Раздел IV перечня ПКУ дополняется позициями "Мизопростол (лекарственные препараты)" и "Мифепристон (лекарственные препараты)" в связи с тем, что аптечными организациями практикуется их отпуск пациентам, в том числе и без рецептов", - говорится в пояснительной записке к проекту.Прием данных лекарственных препаратов с целью искусственного прерывания беременности вне медицинской организации увеличивает риск осложнений и даже может закончиться летальным исходом для женщины, отмечается в документе.
https://ria.ru/20230705/aborty-1882339311.html
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общество, здоровье, россия
Общество, Здоровье, Россия
Минздрав опубликовал проект о препаратах для прерывания беременности
Минздрав опубликовал проект о препаратах для прерывания беременности, подлежащих учету
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Минздрав России опубликовал проект приказа о внесении препаратов для прерывания беременности в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету, в связи с тем что практикуется их отпуск пациентам в аптеках, в том числе без рецептов, соответствующий проект опубликован на портале проектов нормативно-правовая актов.
"Раздел IV перечня ПКУ дополняется позициями "Мизопростол (лекарственные препараты)" и "Мифепристон (лекарственные препараты)" в связи с тем, что аптечными организациями практикуется их отпуск пациентам, в том числе и без рецептов", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Прием данных лекарственных препаратов с целью искусственного прерывания беременности вне медицинской организации увеличивает риск осложнений и даже может закончиться летальным исходом для женщины, отмечается в документе.
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