https://ria.ru/20230725/mina-1886215748.html

В Горловке мирный житель подорвался на мине

В Горловке мирный житель подорвался на мине - РИА Новости, 25.07.2023

В Горловке мирный житель подорвался на мине

Мирный житель пострадал при подрыве на противопехотной мине "Лепесток" в Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T16:59

2023-07-25T16:59

2023-07-25T16:59

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал при подрыве на противопехотной мине "Лепесток" в Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 25 июля по состоянию на 16.30 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: н.п. Горловка (Никитовский район): по улице Песчаной, 26 в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" получил ранение мужчина 1960 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230712/miny-1883644363.html

https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия