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В ГД отреагировали на призыв отменить западную музыку в публичных местах - РИА Новости, 25.07.2023
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Шоубиз
 
13:57 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/milonov-1886150775.html
В ГД отреагировали на призыв отменить западную музыку в публичных местах
В ГД отреагировали на призыв отменить западную музыку в публичных местах - РИА Новости, 25.07.2023
В ГД отреагировали на призыв отменить западную музыку в публичных местах
Депутат Госдумы Виталий Милонов в своем Telegram-канале оценил предложение активистов прекратить трансляцию иностранной музыки в публичных местах. По его... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T13:57
2023-07-25T13:57
шоубиз
госдума рф
виталий милонов
курская область
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россия
музыка
знаменитости
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов в своем Telegram-канале оценил предложение активистов прекратить трансляцию иностранной музыки в публичных местах. По его мнению, искусство не имеет отношения к действиям западных политиков. &quot;Музыка не виновата в происходящем. У меня самого на рингтоне, признаюсь, звучит музыка из недружественной страны. Отменить Баха? Отменить Эндрю Ллойда Уэбера? Музыка – это искусство, и не имеет отношения к чуме, которая захватила Запад&quot;, – подчеркнул Милонов.Он призвал не уподобляться иностранным деятелям, которые переписывают таблички под картинами русских художников. "Мне пишут друзья из Франции, что, например, у них в музеях сейчас переписывают таблички, подписывая, что Айвазовский, Шишкин – украинские, а не русские художники. Оставьте музыку в покое", – заключил политик. Ранее уполномоченный по правам человека Курской области Владимир Фирсов на своей странице во "ВКонтакте" рассказал, что ему поступили обращения от жителей и ветеранов города Курска.По его словам, активисты призвали запретить трансляцию иностранной музыки в публичных местах. Омбудсмен уточнил, что обратился с данным вопросом в органы власти.
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госдума рф, виталий милонов, курская область, курск, россия, музыка, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Госдума РФ, Виталий Милонов, Курская область, Курск, Россия, Музыка, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
В ГД отреагировали на призыв отменить западную музыку в публичных местах

Виталий Милонов считает, что западное искусство не имеет отношения к происходящему

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКонцерт Ленни Кравица в Сочи после этапа Гран-при "Формула-1"
Концерт Ленни Кравица в Сочи после этапа Гран-при Формула-1 - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов в своем Telegram-канале оценил предложение активистов прекратить трансляцию иностранной музыки в публичных местах. По его мнению, искусство не имеет отношения к действиям западных политиков.
«

"Музыка не виновата в происходящем. У меня самого на рингтоне, признаюсь, звучит музыка из недружественной страны. Отменить Баха? Отменить Эндрю Ллойда Уэбера? Музыка – это искусство, и не имеет отношения к чуме, которая захватила Запад", – подчеркнул Милонов.

Он призвал не уподобляться иностранным деятелям, которые переписывают таблички под картинами русских художников.
«
"Мне пишут друзья из Франции, что, например, у них в музеях сейчас переписывают таблички, подписывая, что Айвазовский, Шишкин – украинские, а не русские художники. Оставьте музыку в покое", – заключил политик.
Ранее уполномоченный по правам человека Курской области Владимир Фирсов на своей странице во "ВКонтакте" рассказал, что ему поступили обращения от жителей и ветеранов города Курска.
По его словам, активисты призвали запретить трансляцию иностранной музыки в публичных местах. Омбудсмен уточнил, что обратился с данным вопросом в органы власти.
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ШоубизГосдума РФВиталий МилоновКурская областьКурскРоссияМузыкаЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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