https://ria.ru/20230725/milonov-1886150775.html

В ГД отреагировали на призыв отменить западную музыку в публичных местах

В ГД отреагировали на призыв отменить западную музыку в публичных местах - РИА Новости, 25.07.2023

В ГД отреагировали на призыв отменить западную музыку в публичных местах

Депутат Госдумы Виталий Милонов в своем Telegram-канале оценил предложение активистов прекратить трансляцию иностранной музыки в публичных местах. По его... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T13:57

2023-07-25T13:57

2023-07-25T13:57

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов в своем Telegram-канале оценил предложение активистов прекратить трансляцию иностранной музыки в публичных местах. По его мнению, искусство не имеет отношения к действиям западных политиков. "Музыка не виновата в происходящем. У меня самого на рингтоне, признаюсь, звучит музыка из недружественной страны. Отменить Баха? Отменить Эндрю Ллойда Уэбера? Музыка – это искусство, и не имеет отношения к чуме, которая захватила Запад", – подчеркнул Милонов.Он призвал не уподобляться иностранным деятелям, которые переписывают таблички под картинами русских художников. "Мне пишут друзья из Франции, что, например, у них в музеях сейчас переписывают таблички, подписывая, что Айвазовский, Шишкин – украинские, а не русские художники. Оставьте музыку в покое", – заключил политик. Ранее уполномоченный по правам человека Курской области Владимир Фирсов на своей странице во "ВКонтакте" рассказал, что ему поступили обращения от жителей и ветеранов города Курска.По его словам, активисты призвали запретить трансляцию иностранной музыки в публичных местах. Омбудсмен уточнил, что обратился с данным вопросом в органы власти.

https://ria.ru/20230713/pesni-1884055731.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

госдума рф, виталий милонов, курская область, курск, россия, музыка, знаменитости, новости шоу-бизнеса