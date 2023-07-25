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В Совфеде ограничительные меры для уклонистов назвали оправданными

В Совфеде ограничительные меры для уклонистов назвали оправданными - РИА Новости, 25.07.2023

В Совфеде ограничительные меры для уклонистов назвали оправданными

Запретительные временные меры для уклонистов абсолютно правильные, к сожалению, в России нет нормы о лишении гражданства по рождению за предательство Родины,... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T21:03

2023-07-25T21:03

2023-07-25T21:03

общество

россия

виктор бондарев

совет федерации рф

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Запретительные временные меры для уклонистов абсолютно правильные, к сожалению, в России нет нормы о лишении гражданства по рождению за предательство Родины, написал в своем Telegram-канале глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. "Запретительные временные меры (в том числе запрет на выезд за рубеж), направленные на обеспечение явки гражданина в военкомат, которые были приняты Государственной Думой, я считаю абсолютно правильными. Как показал осенний опыт частичной мобилизации, многие несознательные и трусливые граждане, испугавшись возможности военных тягот, сбежали за рубеж. Это, безусловно, является показателем: так покидать Родину во времена, когда она в тебе нуждается, - это низко и подло", - отметил сенатор. Он полагает, что новые меры способствуют осознанности гражданами РФ своего статуса. "К сожалению, в неизменной части Конституции содержится 6 статья о том, что граждан РФ по происхождению лишить их статуса нельзя. Во многих государствах такое право есть, если гражданин предаёт свою страну, занимается против неё экстремизмом и терроризмом, не хочет исполнять свой воинский долг или служит на военной и государственной службе другому государству", - написал Бондарев. Также сенатор приветствовал создание электронного единого реестра воинского учёта, он поможет упростить процедуру сбора сведений о гражданах, обязанных состоять на воинском учёте: власти региона будут сами аккумулировать и предоставлять данные о здоровье, проживании и социальном статусе гражданина в реестр. "Это существенно облегчит и актуализирует работу военкоматов. Гражданам не придётся бегать за справками, что-то подтверждать или опровергать, а это уже благо", - заключил политик.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, россия, виктор бондарев, совет федерации рф