https://ria.ru/20230725/memorandum-1886094702.html

В МИД высказались о меморандуме Россия – ООН о вывозе сельхозпродукции

В МИД высказались о меморандуме Россия – ООН о вывозе сельхозпродукции - РИА Новости, 25.07.2023

В МИД высказались о меморандуме Россия – ООН о вывозе сельхозпродукции

Меморандум о содействии продвижению российских сельскохозяйственной продукции и удобрений, заключенный РФ и ООН в рамках стамбульских договоренностей, так и не... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T09:37

2023-07-25T09:37

2023-07-25T09:38

россия

сергей вершинин

оон

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876457625_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_19dbe7d01ae0ca58072836e923d1c406.jpg

РИМ, 25 июл – РИА Новости. Меморандум о содействии продвижению российских сельскохозяйственной продукции и удобрений, заключенный РФ и ООН в рамках стамбульских договоренностей, так и не заработал, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Меморандум Россия – ООН, который предусматривал содействие беспрепятственному вывозу сельскохозяйственной продукции и удобрений из России, так и не заработал. Мы в этом смысле не отмечаем никаких сдвигов, потому что то, о чем мы говорили предметно на наших консультациях в последние месяцы, а именно, вывоз аммиака, не просто не начался, а по существу был перечеркнут тем терактом, который украинская сторона произвела 5 июня на подконтрольной Киевом территории", - заявил он российским журналистам на полях встречи ООН по продовольственным системам в Риме. Седьмого июня Минобороны РФ сообщило, что вечером 5 июня в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод Тольятти – Одесса. В российской военном ведомстве назвали произошедшее терактом и отметили, что среди мирных жителей есть пострадавшие. "Фактически не решается, и мы получили информацию, что не будет решен вопрос о поставке запчастей для производства удобрений и с/х удобрений. Эти запчасти не могут быть продукцией двойного назначения, а могут идти только на те цели, которые мы заявляем. Также не сняты проблемы со страхованием российских судов, которые перевозят с/х продукцию. Все те заявления, которые прозвучали в западных странах, не подкрепляются словами, мы это проверяли", - сказал Вершинин. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230721/memoranduma-1885619060.html

https://ria.ru/20230717/remont-1884754574.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сергей вершинин, оон, экономика