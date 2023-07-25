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В МИД высказались о меморандуме Россия – ООН о вывозе сельхозпродукции - РИА Новости, 25.07.2023
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09:37 25.07.2023 (обновлено: 09:38 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/memorandum-1886094702.html
В МИД высказались о меморандуме Россия – ООН о вывозе сельхозпродукции
В МИД высказались о меморандуме Россия – ООН о вывозе сельхозпродукции - РИА Новости, 25.07.2023
В МИД высказались о меморандуме Россия – ООН о вывозе сельхозпродукции
Меморандум о содействии продвижению российских сельскохозяйственной продукции и удобрений, заключенный РФ и ООН в рамках стамбульских договоренностей, так и не... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T09:37
2023-07-25T09:38
россия
сергей вершинин
оон
экономика
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РИМ, 25 июл – РИА Новости. Меморандум о содействии продвижению российских сельскохозяйственной продукции и удобрений, заключенный РФ и ООН в рамках стамбульских договоренностей, так и не заработал, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. "Меморандум Россия – ООН, который предусматривал содействие беспрепятственному вывозу сельскохозяйственной продукции и удобрений из России, так и не заработал. Мы в этом смысле не отмечаем никаких сдвигов, потому что то, о чем мы говорили предметно на наших консультациях в последние месяцы, а именно, вывоз аммиака, не просто не начался, а по существу был перечеркнут тем терактом, который украинская сторона произвела 5 июня на подконтрольной Киевом территории", - заявил он российским журналистам на полях встречи ООН по продовольственным системам в Риме. Седьмого июня Минобороны РФ сообщило, что вечером 5 июня в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод Тольятти – Одесса. В российской военном ведомстве назвали произошедшее терактом и отметили, что среди мирных жителей есть пострадавшие. "Фактически не решается, и мы получили информацию, что не будет решен вопрос о поставке запчастей для производства удобрений и с/х удобрений. Эти запчасти не могут быть продукцией двойного назначения, а могут идти только на те цели, которые мы заявляем. Также не сняты проблемы со страхованием российских судов, которые перевозят с/х продукцию. Все те заявления, которые прозвучали в западных странах, не подкрепляются словами, мы это проверяли", - сказал Вершинин. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230721/memoranduma-1885619060.html
https://ria.ru/20230717/remont-1884754574.html
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россия, сергей вершинин, оон, экономика
Россия, Сергей Вершинин, ООН, Экономика
В МИД высказались о меморандуме Россия – ООН о вывозе сельхозпродукции

Замглавы МИД Вершинин: меморандум Россия – ООН о вывозе сельхозпродукции не заработал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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РИМ, 25 июл – РИА Новости. Меморандум о содействии продвижению российских сельскохозяйственной продукции и удобрений, заключенный РФ и ООН в рамках стамбульских договоренностей, так и не заработал, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
«
"Меморандум Россия – ООН, который предусматривал содействие беспрепятственному вывозу сельскохозяйственной продукции и удобрений из России, так и не заработал. Мы в этом смысле не отмечаем никаких сдвигов, потому что то, о чем мы говорили предметно на наших консультациях в последние месяцы, а именно, вывоз аммиака, не просто не начался, а по существу был перечеркнут тем терактом, который украинская сторона произвела 5 июня на подконтрольной Киевом территории", - заявил он российским журналистам на полях встречи ООН по продовольственным системам в Риме.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Москва ждет от Гутерреша реакции по его планам по Меморандуму Россия-ООН
21 июля, 22:33
Седьмого июня Минобороны РФ сообщило, что вечером 5 июня в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод ТольяттиОдесса. В российской военном ведомстве назвали произошедшее терактом и отметили, что среди мирных жителей есть пострадавшие.
«
"Фактически не решается, и мы получили информацию, что не будет решен вопрос о поставке запчастей для производства удобрений и с/х удобрений. Эти запчасти не могут быть продукцией двойного назначения, а могут идти только на те цели, которые мы заявляем. Также не сняты проблемы со страхованием российских судов, которые перевозят с/х продукцию. Все те заявления, которые прозвучали в западных странах, не подкрепляются словами, мы это проверяли", - сказал Вершинин.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
На месте подрыва аммиакопровода Тольятти-Одесса в Харьковской области. Кадр видео
МИД предложил Западу скинуться на ремонт аммиакопровода Тольятти — Одесса
17 июля, 22:12
 
РоссияСергей ВершининООНЭкономика
 
 
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