https://ria.ru/20230725/matvienko-1886125365.html

Матвиенко возложила на США ответственность за удар по журналистам

Матвиенко возложила на США ответственность за удар по журналистам - РИА Новости, 25.07.2023

Матвиенко возложила на США ответственность за удар по журналистам

Вся ответственность за нападение на журналистов в Запорожье лежит не только на Киеве, но и на Вашингтоне, поэтому очень важно, чтобы вслед за осуждением ООН и... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T12:01

2023-07-25T12:01

2023-07-25T12:04

в мире

киев

вашингтон (штат)

запорожье

валентина матвиенко

ростислав журавлев

совет федерации рф

юнеско

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вся ответственность за нападение на журналистов в Запорожье лежит не только на Киеве, но и на Вашингтоне, поэтому очень важно, чтобы вслед за осуждением ООН и ЮНЕСКО последовали конкретные действия, сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе своей итоговой пресс-конференции. Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. "Мы видели, что ООН осудило это подлое убийство. ЮНЕСКО также высказало жесткое осуждение, потребовало расследовать, как это могло произойти. Это важно, но не менее важно, чтобы за этими словами последовали конкретные действия. Чтобы очередное злодеяние украинского режима не осталось безнаказанным. И очевидно и понятно, что вся ответственность за это лежит не только на Киеве, но и на Вашингтоне", - заявила Матвиенко.

https://ria.ru/20230725/zhuravlev-1886101606.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, киев, вашингтон (штат), запорожье, валентина матвиенко, ростислав журавлев, совет федерации рф, юнеско, оон