https://ria.ru/20230725/matvienko-1886125365.html
Матвиенко возложила на США ответственность за удар по журналистам
Матвиенко возложила на США ответственность за удар по журналистам - РИА Новости, 25.07.2023
Матвиенко возложила на США ответственность за удар по журналистам
Вся ответственность за нападение на журналистов в Запорожье лежит не только на Киеве, но и на Вашингтоне, поэтому очень важно, чтобы вслед за осуждением ООН и... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T12:01
2023-07-25T12:01
2023-07-25T12:04
в мире
киев
вашингтон (штат)
запорожье
валентина матвиенко
ростислав журавлев
совет федерации рф
юнеско
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вся ответственность за нападение на журналистов в Запорожье лежит не только на Киеве, но и на Вашингтоне, поэтому очень важно, чтобы вслед за осуждением ООН и ЮНЕСКО последовали конкретные действия, сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе своей итоговой пресс-конференции. Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. "Мы видели, что ООН осудило это подлое убийство. ЮНЕСКО также высказало жесткое осуждение, потребовало расследовать, как это могло произойти. Это важно, но не менее важно, чтобы за этими словами последовали конкретные действия. Чтобы очередное злодеяние украинского режима не осталось безнаказанным. И очевидно и понятно, что вся ответственность за это лежит не только на Киеве, но и на Вашингтоне", - заявила Матвиенко.
https://ria.ru/20230725/zhuravlev-1886101606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, вашингтон (штат), запорожье, валентина матвиенко, ростислав журавлев, совет федерации рф, юнеско, оон
В мире, Киев, Вашингтон (штат), Запорожье, Валентина Матвиенко, Ростислав Журавлев, Совет Федерации РФ, ЮНЕСКО, ООН
Матвиенко возложила на США ответственность за удар по журналистам
Матвиенко: ответственность за удар по журналистам лежит и на Киеве, и на Вашингтоне
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вся ответственность за нападение на журналистов в Запорожье лежит не только на Киеве, но и на Вашингтоне, поэтому очень важно, чтобы вслед за осуждением ООН и ЮНЕСКО последовали конкретные действия, сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе своей итоговой пресс-конференции.
Вооруженные формирования Украины
22 июля в Запорожской области
прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов. В результате обстрела погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев
, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
"Мы видели, что ООН осудило это подлое убийство. ЮНЕСКО также высказало жесткое осуждение, потребовало расследовать, как это могло произойти. Это важно, но не менее важно, чтобы за этими словами последовали конкретные действия. Чтобы очередное злодеяние украинского режима не осталось безнаказанным. И очевидно и понятно, что вся ответственность за это лежит не только на Киеве, но и на Вашингтоне", - заявила Матвиенко.
СК посмертно наградил корреспондента РИА Новости Журавлева