https://ria.ru/20230725/lodka-1886067926.html

В Кронштадте перевернулась лодка с пассажирами, один человек погиб

В Кронштадте перевернулась лодка с пассажирами, один человек погиб - РИА Новости, 25.07.2023

В Кронштадте перевернулась лодка с пассажирами, один человек погиб

Один человек погиб при переворачивании лодки с 6 пассажирами в Кронштадте, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T00:40

2023-07-25T00:40

2023-07-25T00:40

происшествия

кронштадт

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Один человек погиб при переворачивании лодки с 6 пассажирами в Кронштадте, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "Вечером 24 июля 2023 года поступило сообщение о том, что в районе дамбы возле города Кронштадт перевернулась лодка, на борту которой находилось 6 человек. По предварительной информации все люди извлечены из воды, один человек погиб", - говорится в сообщении. Организована проверка. На месте происшествия работают криминалисты и следователи Санкт-Петербургского следственного отдела СК на транспорте.

https://ria.ru/20230725/likhach-1886067141.html

кронштадт

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происшествия, кронштадт, россия, следственный комитет россии (ск рф)