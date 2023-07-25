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В Кронштадте перевернулась лодка с пассажирами, один человек погиб - РИА Новости, 25.07.2023
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00:40 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/lodka-1886067926.html
В Кронштадте перевернулась лодка с пассажирами, один человек погиб
В Кронштадте перевернулась лодка с пассажирами, один человек погиб - РИА Новости, 25.07.2023
В Кронштадте перевернулась лодка с пассажирами, один человек погиб
Один человек погиб при переворачивании лодки с 6 пассажирами в Кронштадте, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T00:40
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происшествия
кронштадт
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Один человек погиб при переворачивании лодки с 6 пассажирами в Кронштадте, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "Вечером 24 июля 2023 года поступило сообщение о том, что в районе дамбы возле города Кронштадт перевернулась лодка, на борту которой находилось 6 человек. По предварительной информации все люди извлечены из воды, один человек погиб", - говорится в сообщении. Организована проверка. На месте происшествия работают криминалисты и следователи Санкт-Петербургского следственного отдела СК на транспорте.
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происшествия, кронштадт, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кронштадт, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кронштадте перевернулась лодка с пассажирами, один человек погиб

СК: в Кронштадте перевернулась лодка с шестью пассажирами, один человек погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июл - РИА Новости. Один человек погиб при переворачивании лодки с 6 пассажирами в Кронштадте, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
"Вечером 24 июля 2023 года поступило сообщение о том, что в районе дамбы возле города Кронштадт перевернулась лодка, на борту которой находилось 6 человек. По предварительной информации все люди извлечены из воды, один человек погиб", - говорится в сообщении.
Организована проверка. На месте происшествия работают криминалисты и следователи Санкт-Петербургского следственного отдела СК на транспорте.
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ПроисшествияКронштадтРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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