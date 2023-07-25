https://ria.ru/20230725/likhach-1886067141.html

В Нижнем Новгороде на лихача на гидроцикле возбудили дело о хулиганстве

В Нижнем Новгороде на лихача на гидроцикле возбудили дело о хулиганстве - РИА Новости, 25.07.2023

В Нижнем Новгороде на лихача на гидроцикле возбудили дело о хулиганстве

Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Нижегородской области на лихача, который на гидроцикле въехал в группу плывущих по Волге спортсменов, сообщает... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T00:24

2023-07-25T00:24

2023-07-25T00:24

происшествия

россия

нижний новгород

нижегородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798219674_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_905d1a1ba8e23ca526b25dba88254f96.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Нижегородской области на лихача, который на гидроцикле въехал в группу плывущих по Волге спортсменов, сообщает пресс-служба управления МВД на транспорте по Приволжскому федеральному округу. Днем 23 июля два человека на гидроцикле на большой скорости проехали среди спортсменов, участвовавших в массовом заплыве на реке Волге. Затем нарушители скрылись с места происшествия и направились в сторону Дзержинска. "В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен водитель гидроцикла. Мужчина - 39-летний житель Дзержинска - задержан и доставлен в управление транспортной полиции. Также изъят гидроцикл, принадлежащий подозреваемому", - говорится в сообщении. Отмечается, что следственным отделом Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". "Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой части данной статьи, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20230724/delo-1886058739.html

https://ria.ru/20230724/delo-1886048568.html

россия

нижний новгород

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, нижний новгород, нижегородская область