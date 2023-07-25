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В Нижнем Новгороде на лихача на гидроцикле возбудили дело о хулиганстве
В Нижнем Новгороде на лихача на гидроцикле возбудили дело о хулиганстве - РИА Новости, 25.07.2023
В Нижнем Новгороде на лихача на гидроцикле возбудили дело о хулиганстве
Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Нижегородской области на лихача, который на гидроцикле въехал в группу плывущих по Волге спортсменов, сообщает... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T00:24
2023-07-25T00:24
2023-07-25T00:24
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Нижегородской области на лихача, который на гидроцикле въехал в группу плывущих по Волге спортсменов, сообщает пресс-служба управления МВД на транспорте по Приволжскому федеральному округу. Днем 23 июля два человека на гидроцикле на большой скорости проехали среди спортсменов, участвовавших в массовом заплыве на реке Волге. Затем нарушители скрылись с места происшествия и направились в сторону Дзержинска. "В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен водитель гидроцикла. Мужчина - 39-летний житель Дзержинска - задержан и доставлен в управление транспортной полиции. Также изъят гидроцикл, принадлежащий подозреваемому", - говорится в сообщении. Отмечается, что следственным отделом Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". "Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой части данной статьи, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", - подчеркивается в сообщении.
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происшествия, россия, нижний новгород, нижегородская область
Происшествия, Россия, Нижний Новгород, Нижегородская область
В Нижнем Новгороде на лихача на гидроцикле возбудили дело о хулиганстве
МВД: в Нижнем Новгороде на лихача на гидроцикле возбудили дело о хулиганстве
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили в Нижегородской области на лихача, который на гидроцикле въехал в группу плывущих по Волге спортсменов, сообщает пресс-служба управления МВД на транспорте по Приволжскому федеральному округу.
Днем 23 июля два человека на гидроцикле на большой скорости проехали среди спортсменов, участвовавших в массовом заплыве на реке Волге. Затем нарушители скрылись с места происшествия и направились в сторону Дзержинска.
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"В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен водитель гидроцикла. Мужчина - 39-летний житель Дзержинска - задержан и доставлен в управление транспортной полиции. Также изъят гидроцикл, принадлежащий подозреваемому", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следственным отделом Нижегородского линейного управления МВД России
на транспорте возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".
"Максимальное наказание, предусмотренное санкциями инкриминируемой части данной статьи, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет", - подчеркивается в сообщении.
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