https://ria.ru/20230725/lider-1886077758.html

"Настоящий лидер". В Сети восхитились "сюрпризом" Путина для россиян

"Настоящий лидер". В Сети восхитились "сюрпризом" Путина для россиян - РИА Новости, 25.07.2023

"Настоящий лидер". В Сети восхитились "сюрпризом" Путина для россиян

Пользователи Twitter восхитились кадрами из Кронштадта, на которых президент России Владимир Путин общается с гражданами. РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T06:23

2023-07-25T06:23

2023-07-25T16:05

в мире

россия

кронштадт

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter восхитились кадрами из Кронштадта, на которых президент России Владимир Путин общается с гражданами.Ирландский журналист, корреспондент RT Чей Боуз разместил на своей странице видео, на котором Владимир Путин фотографируется и разговаривает с людьми, собравшимися на площади у Морского собора Кронштадта."Владимир Путин и Александр Лукашенко приятно удивили обычных россиян на прогулке в Кронштадте", — написал он."Такой заботливый и любящий человек. Больше всего он защищает свой народ", — поддержал пользователь."Настоящий лидер", — добавил другой."Мне бы так хотелось познакомиться с этим великим человеком", — заявил третий."Это человек, который говорит то, что думает, делает то, что говорит. И люди знают, что могут ему доверять. В отличие от западных политиков", — заключили участники дискуссии.В воскресенье президент Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили кронштадтский Морской собор и Музей военно-морской славы, пообщались с жителями города-порта и туристами.

https://ria.ru/20230724/valaam-1886004124.html

россия

кронштадт

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Путин фотографируется с детьми у кронштадтского Морского собора Путина у Кронштадтского морского собора тут же окружили люди и стали просить сделать фотографии, в том числе с детьми, желать здоровья и благополучия 2023-07-25T06:23 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, кронштадт, владимир путин, александр лукашенко