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"Настоящий лидер". В Сети восхитились "сюрпризом" Путина для россиян - РИА Новости, 25.07.2023
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06:23 25.07.2023 (обновлено: 16:05 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/lider-1886077758.html
"Настоящий лидер". В Сети восхитились "сюрпризом" Путина для россиян
"Настоящий лидер". В Сети восхитились "сюрпризом" Путина для россиян - РИА Новости, 25.07.2023
"Настоящий лидер". В Сети восхитились "сюрпризом" Путина для россиян
Пользователи Twitter восхитились кадрами из Кронштадта, на которых президент России Владимир Путин общается с гражданами. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T06:23
2023-07-25T16:05
в мире
россия
кронштадт
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter восхитились кадрами из Кронштадта, на которых президент России Владимир Путин общается с гражданами.Ирландский журналист, корреспондент RT Чей Боуз разместил на своей странице видео, на котором Владимир Путин фотографируется и разговаривает с людьми, собравшимися на площади у Морского собора Кронштадта."Владимир Путин и Александр Лукашенко приятно удивили обычных россиян на прогулке в Кронштадте", — написал он."Такой заботливый и любящий человек. Больше всего он защищает свой народ", — поддержал пользователь.&quot;Настоящий лидер&quot;, — добавил другой."Мне бы так хотелось познакомиться с этим великим человеком", — заявил третий."Это человек, который говорит то, что думает, делает то, что говорит. И люди знают, что могут ему доверять. В отличие от западных политиков", — заключили участники дискуссии.В воскресенье президент Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили кронштадтский Морской собор и Музей военно-морской славы, пообщались с жителями города-порта и туристами.
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Путин фотографируется с детьми у кронштадтского Морского собора
Путина у Кронштадтского морского собора тут же окружили люди и стали просить сделать фотографии, в том числе с детьми, желать здоровья и благополучия
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в мире, россия, кронштадт, владимир путин, александр лукашенко
В мире, Россия, Кронштадт, Владимир Путин, Александр Лукашенко
"Настоящий лидер". В Сети восхитились "сюрпризом" Путина для россиян

Пользователи Twitter восхитились кадрами из Кронштадта, на которых Путин общается с людьми

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин во время общения с жителями на площади у Морского Никольского собора в Кронштадте
Президент Владимир Путин во время общения с жителями на площади у Морского Никольского собора в Кронштадте - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин во время общения с жителями на площади у Морского Никольского собора в Кронштадте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter восхитились кадрами из Кронштадта, на которых президент России Владимир Путин общается с гражданами.
Ирландский журналист, корреспондент RT Чей Боуз разместил на своей странице видео, на котором Владимир Путин фотографируется и разговаривает с людьми, собравшимися на площади у Морского собора Кронштадта.
"Владимир Путин и Александр Лукашенко приятно удивили обычных россиян на прогулке в Кронштадте", — написал он.
"Такой заботливый и любящий человек. Больше всего он защищает свой народ", — поддержал пользователь.
«

"Настоящий лидер", — добавил другой.

"Мне бы так хотелось познакомиться с этим великим человеком", — заявил третий.
"Это человек, который говорит то, что думает, делает то, что говорит. И люди знают, что могут ему доверять. В отличие от западных политиков", — заключили участники дискуссии.
В воскресенье президент Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили кронштадтский Морской собор и Музей военно-морской славы, пообщались с жителями города-порта и туристами.
Путин и Лукашенко в Спасо-Преображенском соборе на Валааме
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Вчера, 17:09
 
В миреРоссияКронштадтВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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