https://ria.ru/20230725/lider-1886077758.html
"Настоящий лидер". В Сети восхитились "сюрпризом" Путина для россиян
"Настоящий лидер". В Сети восхитились "сюрпризом" Путина для россиян - РИА Новости, 25.07.2023
"Настоящий лидер". В Сети восхитились "сюрпризом" Путина для россиян
Пользователи Twitter восхитились кадрами из Кронштадта, на которых президент России Владимир Путин общается с гражданами. РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T06:23
2023-07-25T06:23
2023-07-25T16:05
в мире
россия
кронштадт
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Пользователи Twitter восхитились кадрами из Кронштадта, на которых президент России Владимир Путин общается с гражданами.Ирландский журналист, корреспондент RT Чей Боуз разместил на своей странице видео, на котором Владимир Путин фотографируется и разговаривает с людьми, собравшимися на площади у Морского собора Кронштадта."Владимир Путин и Александр Лукашенко приятно удивили обычных россиян на прогулке в Кронштадте", — написал он."Такой заботливый и любящий человек. Больше всего он защищает свой народ", — поддержал пользователь."Настоящий лидер", — добавил другой."Мне бы так хотелось познакомиться с этим великим человеком", — заявил третий."Это человек, который говорит то, что думает, делает то, что говорит. И люди знают, что могут ему доверять. В отличие от западных политиков", — заключили участники дискуссии.В воскресенье президент Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили кронштадтский Морской собор и Музей военно-морской славы, пообщались с жителями города-порта и туристами.
https://ria.ru/20230724/valaam-1886004124.html
россия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин фотографируется с детьми у кронштадтского Морского собора
Путина у Кронштадтского морского собора тут же окружили люди и стали просить сделать фотографии, в том числе с детьми, желать здоровья и благополучия
2023-07-25T06:23
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PT1M06S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, кронштадт, владимир путин, александр лукашенко
В мире, Россия, Кронштадт, Владимир Путин, Александр Лукашенко
"Настоящий лидер". В Сети восхитились "сюрпризом" Путина для россиян
Пользователи Twitter восхитились кадрами из Кронштадта, на которых Путин общается с людьми
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости.
Пользователи Twitter
восхитились кадрами из Кронштадта, на которых президент России Владимир Путин общается с гражданами.
Ирландский журналист, корреспондент RT Чей Боуз разместил на своей странице видео, на котором Владимир Путин фотографируется и разговаривает с людьми, собравшимися на площади у Морского собора Кронштадта.
"Владимир Путин
и Александр Лукашенко
приятно удивили обычных россиян на прогулке в Кронштадте", — написал он.
"Такой заботливый и любящий человек. Больше всего он защищает свой народ", — поддержал пользователь.
«
"Настоящий лидер", — добавил другой.
"Мне бы так хотелось познакомиться с этим великим человеком", — заявил третий.
"Это человек, который говорит то, что думает, делает то, что говорит. И люди знают, что могут ему доверять. В отличие от западных политиков", — заключили участники дискуссии.
В воскресенье президент Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили кронштадтский Морской собор и Музей военно-морской славы, пообщались с жителями города-порта и туристами.
Путин и Лукашенко посетили Валаам