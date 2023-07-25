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На Кубани стартовал прием заявок на бесплатный бизнес-курс по нацпроекту - РИА Новости, 25.07.2023
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Краснодарский край
 
23:05 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/kuban-1886275668.html
На Кубани стартовал прием заявок на бесплатный бизнес-курс по нацпроекту
На Кубани стартовал прием заявок на бесплатный бизнес-курс по нацпроекту - РИА Новости, 25.07.2023
На Кубани стартовал прием заявок на бесплатный бизнес-курс по нацпроекту
Прием заявок на бесплатный бизнес-курс "Стратегии будущего 3.0" открыт на Кубани, обучение организовано для местных предпринимателей в рамках нацпроекта,... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T23:05
2023-07-25T23:05
краснодарский край
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 25 июл - РИА Новости. Прием заявок на бесплатный бизнес-курс "Стратегии будущего 3.0" открыт на Кубани, обучение организовано для местных предпринимателей в рамках нацпроекта, сообщили в пресс-службе администрации региона. "На Кубани открыли прием заявок на бесплатный бизнес-курс "Стратегии будущего 3.0" для действующих предпринимателей. Мероприятие организовал Центр "Мой бизнес" в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - говорится в сообщении. Отмечается, что программа бизнес-курса включает готовые инструменты и решения от 13 спикеров, ведущих экспертов и предпринимателей. Бизнесменам, например, расскажут о правилах продаж в переписке, взрывном пиаре и усилении рекламных кампаний в соцсетях. Предприниматели узнают, как благодаря нейросети оптимизировать маркетинг в интернет-магазинах. Участники также изучат алгоритм построения финансовой модели компании и способы законного снижения налогов, добавляют в пресс-службе. "В прошлом году более тысячи кубанских предпринимателей приняли участие в онлайн-форуме "Стратегии будущего 2.0". Приглашенные эксперты поделились лучшими кейсами, рассказали о новых подходах. Бизнесмены задали интересующие вопросы спикерам и получили обратную связь для решения профессиональных задач. В этом году мы подготовили новый формат бизнес-курса, который дает доступ к материалам до конца года с возможностью пройти обучение в удобном режиме", - передает пресс-служба слова исполнительного директора Фонда развития бизнеса Кубани Елены Пистуновой. Уточняется, что бизнес-курс "Стратегии будущего 3.0" доступен для тех предпринимателей, которые зарегистрированы на территории Краснодарского края.
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краснодарский край
Краснодарский край, Краснодарский край
На Кубани стартовал прием заявок на бесплатный бизнес-курс по нацпроекту

Власти: на Кубани стартовал прием заявок на бесплатный бизнес-курс по нацпроекту

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПарк Галицкого у стадиона "Краснодар"
Парк Галицкого у стадиона Краснодар - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Парк Галицкого у стадиона "Краснодар". Архивное фото
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КРАСНОДАР, 25 июл - РИА Новости. Прием заявок на бесплатный бизнес-курс "Стратегии будущего 3.0" открыт на Кубани, обучение организовано для местных предпринимателей в рамках нацпроекта, сообщили в пресс-службе администрации региона.
"На Кубани открыли прием заявок на бесплатный бизнес-курс "Стратегии будущего 3.0" для действующих предпринимателей. Мероприятие организовал Центр "Мой бизнес" в рамках реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что программа бизнес-курса включает готовые инструменты и решения от 13 спикеров, ведущих экспертов и предпринимателей. Бизнесменам, например, расскажут о правилах продаж в переписке, взрывном пиаре и усилении рекламных кампаний в соцсетях. Предприниматели узнают, как благодаря нейросети оптимизировать маркетинг в интернет-магазинах. Участники также изучат алгоритм построения финансовой модели компании и способы законного снижения налогов, добавляют в пресс-службе.
"В прошлом году более тысячи кубанских предпринимателей приняли участие в онлайн-форуме "Стратегии будущего 2.0". Приглашенные эксперты поделились лучшими кейсами, рассказали о новых подходах. Бизнесмены задали интересующие вопросы спикерам и получили обратную связь для решения профессиональных задач. В этом году мы подготовили новый формат бизнес-курса, который дает доступ к материалам до конца года с возможностью пройти обучение в удобном режиме", - передает пресс-служба слова исполнительного директора Фонда развития бизнеса Кубани Елены Пистуновой.
Уточняется, что бизнес-курс "Стратегии будущего 3.0" доступен для тех предпринимателей, которые зарегистрированы на территории Краснодарского края.
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