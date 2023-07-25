https://ria.ru/20230725/krym-1886185441.html

Эксперты рассказали, изменился ли спрос на отдых в Крыму

Эксперты рассказали, изменился ли спрос на отдых в Крыму - РИА Новости, 25.07.2023

Эксперты рассказали, изменился ли спрос на отдых в Крыму

Туристы продолжают бронировать туры и ехать в Крым, несмотря на ряд ограничений, связанных с железнодорожным и автосообщением с полуостровом, говорится в... РИА Новости, 25.07.2023

2023-07-25T17:21

2023-07-25T17:21

2023-07-25T17:21

туризм

новости - туризм

туризм

туристы

сергей ромашкин

ассоциация туроператоров россии (атор)

республика крым

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Туристы продолжают бронировать туры и ехать в Крым, несмотря на ряд ограничений, связанных с железнодорожным и автосообщением с полуостровом, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Туристы продолжают бронировать крымское направление и ехать туда. Хотя некоторый спад, конечно, фиксируется", – сообщили в АТОР со ссылкой на туроператора "Дельфин". "Спад за прошедшую неделю, 17-23 июля, составил около 30 процентов к неделе ранее. Аннуляций – менее пяти процентов от всех бронирований", – процитировали в ассоциации вице-президента АТОР по вопросам внутреннего туризма, гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина. Эксперты отметили, что Крым сейчас выбирают достаточно осмысленно и осознанно – те, кто хочет поехать туда. При этом в АТОР указали, что роста бронирований в Краснодарском крае за счет отказа от отдыха на полуострове не наблюдается. "Сейчас количество аннуляций по Крыму находится в пределах обычных средних значений. Переброни на Краснодарский край тоже массово не видим. Но мы отмечаем снижение динамики среднедневного числа новых бронирований по данному направлению", – сказали в туроператоре "Алеан".

https://ria.ru/20230719/krym-1885085961.html

республика крым

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), республика крым