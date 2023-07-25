https://ria.ru/20230725/krym-1886185441.html
Эксперты рассказали, изменился ли спрос на отдых в Крыму
Эксперты рассказали, изменился ли спрос на отдых в Крыму - РИА Новости, 25.07.2023
Эксперты рассказали, изменился ли спрос на отдых в Крыму
Туристы продолжают бронировать туры и ехать в Крым, несмотря на ряд ограничений, связанных с железнодорожным и автосообщением с полуостровом, говорится в... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T17:21
2023-07-25T17:21
2023-07-25T17:21
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
сергей ромашкин
ассоциация туроператоров россии (атор)
республика крым
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Туристы продолжают бронировать туры и ехать в Крым, несмотря на ряд ограничений, связанных с железнодорожным и автосообщением с полуостровом, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Туристы продолжают бронировать крымское направление и ехать туда. Хотя некоторый спад, конечно, фиксируется", – сообщили в АТОР со ссылкой на туроператора "Дельфин". "Спад за прошедшую неделю, 17-23 июля, составил около 30 процентов к неделе ранее. Аннуляций – менее пяти процентов от всех бронирований", – процитировали в ассоциации вице-президента АТОР по вопросам внутреннего туризма, гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина. Эксперты отметили, что Крым сейчас выбирают достаточно осмысленно и осознанно – те, кто хочет поехать туда. При этом в АТОР указали, что роста бронирований в Краснодарском крае за счет отказа от отдыха на полуострове не наблюдается. "Сейчас количество аннуляций по Крыму находится в пределах обычных средних значений. Переброни на Краснодарский край тоже массово не видим. Но мы отмечаем снижение динамики среднедневного числа новых бронирований по данному направлению", – сказали в туроператоре "Алеан".
https://ria.ru/20230719/krym-1885085961.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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Эксперты рассказали, изменился ли спрос на отдых в Крыму
АТОР: туристы продолжают покупать туры и ехать в Крым, несмотря на дорожные ограничения