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Эксперты рассказали, изменился ли спрос на отдых в Крыму - РИА Новости, 25.07.2023
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Туризм
 
17:21 25.07.2023
https://ria.ru/20230725/krym-1886185441.html
Эксперты рассказали, изменился ли спрос на отдых в Крыму
Эксперты рассказали, изменился ли спрос на отдых в Крыму - РИА Новости, 25.07.2023
Эксперты рассказали, изменился ли спрос на отдых в Крыму
Туристы продолжают бронировать туры и ехать в Крым, несмотря на ряд ограничений, связанных с железнодорожным и автосообщением с полуостровом, говорится в... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T17:21
2023-07-25T17:21
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
сергей ромашкин
ассоциация туроператоров россии (атор)
республика крым
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Туристы продолжают бронировать туры и ехать в Крым, несмотря на ряд ограничений, связанных с железнодорожным и автосообщением с полуостровом, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Туристы продолжают бронировать крымское направление и ехать туда. Хотя некоторый спад, конечно, фиксируется", – сообщили в АТОР со ссылкой на туроператора "Дельфин". "Спад за прошедшую неделю, 17-23 июля, составил около 30 процентов к неделе ранее. Аннуляций – менее пяти процентов от всех бронирований", – процитировали в ассоциации вице-президента АТОР по вопросам внутреннего туризма, гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина. Эксперты отметили, что Крым сейчас выбирают достаточно осмысленно и осознанно – те, кто хочет поехать туда. При этом в АТОР указали, что роста бронирований в Краснодарском крае за счет отказа от отдыха на полуострове не наблюдается. "Сейчас количество аннуляций по Крыму находится в пределах обычных средних значений. Переброни на Краснодарский край тоже массово не видим. Но мы отмечаем снижение динамики среднедневного числа новых бронирований по данному направлению", – сказали в туроператоре "Алеан".
https://ria.ru/20230719/krym-1885085961.html
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новости - туризм, туризм, туристы, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), республика крым
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сергей Ромашкин, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Республика Крым
Эксперты рассказали, изменился ли спрос на отдых в Крыму

АТОР: туристы продолжают покупать туры и ехать в Крым, несмотря на дорожные ограничения

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкЛюди у паромной переправы
Люди у паромной переправы - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Туристы продолжают бронировать туры и ехать в Крым, несмотря на ряд ограничений, связанных с железнодорожным и автосообщением с полуостровом, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Туристы продолжают бронировать крымское направление и ехать туда. Хотя некоторый спад, конечно, фиксируется", – сообщили в АТОР со ссылкой на туроператора "Дельфин".
"Спад за прошедшую неделю, 17-23 июля, составил около 30 процентов к неделе ранее. Аннуляций – менее пяти процентов от всех бронирований", – процитировали в ассоциации вице-президента АТОР по вопросам внутреннего туризма, гендиректора туроператора "Дельфин" Сергея Ромашкина.
Эксперты отметили, что Крым сейчас выбирают достаточно осмысленно и осознанно – те, кто хочет поехать туда. При этом в АТОР указали, что роста бронирований в Краснодарском крае за счет отказа от отдыха на полуострове не наблюдается.
"Сейчас количество аннуляций по Крыму находится в пределах обычных средних значений. Переброни на Краснодарский край тоже массово не видим. Но мы отмечаем снижение динамики среднедневного числа новых бронирований по данному направлению", – сказали в туроператоре "Алеан".
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыСергей РомашкинАссоциация туроператоров России (АТОР)Республика Крым
 
 
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