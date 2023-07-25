Рейтинг@Mail.ru
СК зафиксировал замедление роста числа коррупционных преступлений в России - РИА Новости, 25.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:02 25.07.2023 (обновлено: 11:55 25.07.2023)
https://ria.ru/20230725/korruptsiya-1886071896.html
СК зафиксировал замедление роста числа коррупционных преступлений в России
СК зафиксировал замедление роста числа коррупционных преступлений в России - РИА Новости, 25.07.2023
СК зафиксировал замедление роста числа коррупционных преступлений в России
В России замедлился рост числа коррупционных преступлений, составив менее трех процентов, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T03:02
2023-07-25T11:55
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113954_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4878da1381c7c68b1ba97d30b05898ed.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В России замедлился рост числа коррупционных преступлений, составив менее трех процентов, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. "Если же говорить о ситуации с коррупцией в Российской Федерации в целом, то благодаря систематической и слаженной работе можно с уверенностью сказать, что рост коррупционных преступлений замедлился и составил менее трех процентов. Число расследованных дел — 4,3 тысячи — сопоставимо с данными аналогичного периода прошлого года", — сказал он.Бастрыкин также выразил уверенность, что совместная работа с другими правоохранительными органами позволит добиться постепенного снижения уровня коррупции. Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина &gt;&gt;
https://ria.ru/20230721/obuchenie-1885564180.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837113954_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_4bbbda0b4cf32ed36c4893d2f3eaadfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
СК зафиксировал замедление роста числа коррупционных преступлений в России

Бастрыкин: СК зафиксировал замедление роста числа коррупционных преступлений в России

© Фото : предоставлено пресс-службой СК РоссииПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой СК России
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В России замедлился рост числа коррупционных преступлений, составив менее трех процентов, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
"Если же говорить о ситуации с коррупцией в Российской Федерации в целом, то благодаря систематической и слаженной работе можно с уверенностью сказать, что рост коррупционных преступлений замедлился и составил менее трех процентов. Число расследованных дел — 4,3 тысячи — сопоставимо с данными аналогичного периода прошлого года", — сказал он.
Бастрыкин также выразил уверенность, что совместная работа с другими правоохранительными органами позволит добиться постепенного снижения уровня коррупции.
Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Школьники начнут изучать основы противодействия коррупции с 1 сентября
21 июля, 17:26
 
РоссияАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала