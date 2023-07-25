https://ria.ru/20230725/korruptsiya-1886071896.html
СК зафиксировал замедление роста числа коррупционных преступлений в России
СК зафиксировал замедление роста числа коррупционных преступлений в России - РИА Новости, 25.07.2023
СК зафиксировал замедление роста числа коррупционных преступлений в России
В России замедлился рост числа коррупционных преступлений, составив менее трех процентов, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета... РИА Новости, 25.07.2023
2023-07-25T03:02
2023-07-25T03:02
2023-07-25T11:55
россия
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В России замедлился рост числа коррупционных преступлений, составив менее трех процентов, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. "Если же говорить о ситуации с коррупцией в Российской Федерации в целом, то благодаря систематической и слаженной работе можно с уверенностью сказать, что рост коррупционных преступлений замедлился и составил менее трех процентов. Число расследованных дел — 4,3 тысячи — сопоставимо с данными аналогичного периода прошлого года", — сказал он.Бастрыкин также выразил уверенность, что совместная работа с другими правоохранительными органами позволит добиться постепенного снижения уровня коррупции. Читайте полный текст интервью Александра Бастрыкина >>
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россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), общество
Россия, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
СК зафиксировал замедление роста числа коррупционных преступлений в России
Бастрыкин: СК зафиксировал замедление роста числа коррупционных преступлений в России
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В России замедлился рост числа коррупционных преступлений, составив менее трех процентов, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
"Если же говорить о ситуации с коррупцией в Российской Федерации в целом, то благодаря систематической и слаженной работе можно с уверенностью сказать, что рост коррупционных преступлений замедлился и составил менее трех процентов. Число расследованных дел — 4,3 тысячи — сопоставимо с данными аналогичного периода прошлого года", — сказал он.
Бастрыкин также выразил уверенность, что совместная работа с другими правоохранительными органами позволит добиться постепенного снижения уровня коррупции.
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